Liderii Coaliției, la prezentarea candidatului comun pentru Primăria Capitalei: "Nu a stat cu mâna întinsă"

Miercuri, 20 martie, a avut loc prezentarea lui Cătălin Cîrstoiu candidat comun PNL-PSD, la Primăria Capitalei. Liderii celor două partide au declarat că au venit cu un om care nu a făcut nimic în viaţa dumnealui decât să slujească oamenii, într-o instituţie în care oamenii chiar au nevoie de ajutor când le este mai greu, care nu e interesat de afaceri.

”Activitatea politică în ţara noastră este percepută de români va fiind una egoistă în care politicienii sunt interesaţi mai mult de ce se întâmplă cu ei şi nu ce se întâmplă cu cetăţenii. Personal, consider că această stare de fapt se poate schimba. De când am intrat în Armată şi până acum am fost în slujba ţării şi a românilor, iar atunci când ţării i-a fost mai greu, după o perioadă de instabilitate politică, suprapunere de crize, am considerat că e momentul să lăsăm deoparte orice orgoliul, tot ce a însemnat istoria confruntării dintre cele două cele mai mari partide şi să construim această mare coaliţie, care şi-a asumat trecerea României prin aceste situaţii dificile”, a spus Nicolae Ciucă în cadrul evenimentului.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a explicat de ce PSD - PNL au decis să îl aleagă pe Cătălin Cîrstoiu ca și candidat la Primăria Capitalei.

"Nu a stat cu mâna întinsă la Primăria Capitalei, ci a făcut proiecte europene pentru dezvoltarea Spitalului Universitar, cel mai important spital, care produce generații noi de medici".

La eveniment a vorbit și Gabriela Firea care nu a menționat numele candidatului și a vorbit în termeni generali.

”Am fost foarte preocupată să mă informez în legătură cu motivele pentru care oamenii sunt fericiţi în anumite oraşe ale lumii şi nefericiţi în alte oraşe. Oamenii cei mai nemulţumiţi de felul în care se raportează la autorităţi sunt aceia care vin din ţări şi oraşe care pun foarte mare accent pe viaţa fiecărui indiferent că locuiesc la periferie, în cartie vechi, în cartier nou şi oameni care trăiesc în stres urban redus şi se creează un echilibru coerent corect în viaţa profesională şi viaţa personală”, a afirmat Gabriela Firea, marţi la Parlament.

Burduja l-a descris pe Cîrstoiu ca fiind un „om profesionist”, „un om competent” și a declarat că pe acesta îl preocupă soarta bucureștenilor.

"Bucureștiul a fost prost administrat, a fost terenul de luptă pentru orgolii, pentru oameni care s-au prezentat ca o speranță și s-au transformat în mari deziluzii. (...) În 2020 am făcut campanie pentru cineva care a promis schimbarea, schimbare care nu a venit, din păcate, niciodată.

Bucureștiul are o șansă istorică să fructifice această candidatură comună în persoana unui om profesionist, a unui om competent, a unui om căruia îi pasă de bucureșteni, care i-a vindecat atâția ani de zile, domnul prof. Cîrstoiu!", a spus Sebastian Burduja.

