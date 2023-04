Vulkan Vegas Casino. Cum să joci din România

În ultimii ani, piața cazinourilor online din România a explodat. Apar cazinouri online în fiecare zi, iar fanii jocurilor de noroc sunt tot mai mulți. Pentru că tot mai mulți jucători apelează la platformele online pentru divertisment în materie de jocuri de noroc, este important să știm cum să folosim aceste platforme în siguranță și în mod eficient.

Una dintre aceste platforme despre care vom vorbi aici este Vulkan Vegas România, un cazinou relativ nou pe piața românească, dar care oferă o gamă largă de jocuri și promoții pentru jucătorii din România. Dacă ești interesat să joci la Vulkan Casino, dar nu știi de unde să începi, citește articolul nostru care te va ghida pas cu pas prin acest proces. De la crearea unui cont și până la retragerea câștigurilor, vom acoperi tot ce trebuie să știi ca să poți începe să joci la Vulkan Vegas România.

Totul despre Vulkan Vegas Casino

Vulkan Vegas este un cazinou online apărut în 2016, care oferă o gamă largă de jocuri pentru jucătorii din diferite țări, inclusiv Canada, Noua Zeelandă, Rusia sau România. Cazinoul este deținut de Brivio Limited, o companie înregistrată în Cipru. VulkanVegas este un cazinou licențiat și reglementat de guvernul din Curacao, care se asigură că platforma aderă la strandardele stricte de corectitudine, securitate și protecție a jucătorilor. Cazinoul utilizează tehnologia de criptare SSL, pentru a proteja informațiile personale și financiare ale jucătorilor și oferă opțiuni sigure de plată, precum carduri bancare sau portofele electronice.

Cazinoul are o colecție mare de jocuri care include sloturi populare, jocuri de masă, inclusiv cu dealer live. Jocurile sunt furnizate de unii dintre cei mai mari provideri de software din industrie, precum Microgaming sau Relax Gaming. Acest online casino România oferă o serie de bonusuri și promoții, inclusiv bonus de bun venit pentru clienții noi, dar are și un program VIP care recompensează jucătorii fideli cu bonus casino și avantaje exlcusive.

Pași pentru înregistrare la Vulkan Vegas

Este simplu să îți deschizi un cont la Vulkan Vegas. Urmează pașii de mai jos ca să te înregistrezi:

Pasul 1

Intră pe site-ul cazinoului Vulkan Vegas România

Apasă butonul de înregistrare din dreapta sus

Introdu datele care ți se cer, și anume: adresa de e-mail și o parolă

Vei vedea că moneda RON este deja selectată

Bifează căsuța de confirmare că ai peste 18 ani

Bifează și căsuța de confirmare că nu ești robot

Dacă dorești, poți bifa căsuța pentru acordul de materiale promoționale

Apasă pe butonul de înregistrare

Pasul 2

Intră în mailul pe care l-ai introdus la pasul 1

Deschide emailul primit de la Vulkan Vegas

Confirmă înregistrarea

Vei fi automat redirecționat către pagina cazinoului și gata, contul este activat

Metode de plată la Vulkan Vegas

Ca să te convingi singur de beneficiile oferite de Vulkan Vegas Casino, poți juca jocurile gratis și fără să te înregistrezi sau să efectuezi o depunere. Însă, dacă vrei să joci pe bani reali, atunci trebuie să îți creezi un cont și apoi să efectuezi o depunere. Vulkan Vegas oferă următoarele metode de plată:

Portofelele electronice Skrill și Neteller

Cardurile preplătite Paysafecard și MiFinity

Cardurile bancare Visa, Mastercard, Maestro

Trebuie să mai știi să suma minimă pentru depunere este de 20 RON la cardurile bancare sau portofelele electronice Skrill și Neteller, dar și la Paysafecard. În schimb, dacă folosești metoda MiFinity, suma minimă de depunere este 50 RON. De asemenea, poți depune maximum 200.000 RON prin carduri bancare sau prin Neteller și Skrill, maximum 49400 RON prin MiFinity și maximum 1.000.000 RON per tranzacție prin Paysafecard.

Mai trebuie să ții cont și de faptul că retragerile mai mari de 5000 RON pot fi efectuate numai după îndeplinirea procesului KYC. Asta înseamnă că cei de la cazinou trebuie să îți verifice identitatea, solicitând câteva documente în plus, iar toate informațiile din profilul tău trebuie completate, adică numele complet, numărul de telefon, data nașterii și adresa de domiciliu.

Bonusurile Vulkan Vegas

Vulkan Vegas oferă jucătorilor români un bonus de bun venit deosebit, unul dintre cele mai atractive de pe piață în acest moment. Dacă te înregistrezi folosind link-ul de pe site, vei beneficia de un bonus fără depunere la înregistrare la alegere: 25 de euro sau 50 de rotiri gratuite pentru jocurile preferate. După ce vei folosi acest bonus, poți efectua o depunere minimă, care îți va deschide calea către bonusul de bun venit.

Acest bonus îți oferă până la 6000 RON și 150 de rotiri gratuite. Tot ce trebuie să faci este să efectuezi trei depuneri și apoi primești:

120% din suma depusă la prima depunere (minimum 20 RON), până la 2000 RON și 70 de rotiri gratuite la jocul Big Bass Bonanza

150% din cea de-a doua depunere de minimum 30 RON, până la 2000 RON și 30 de rotiri gratuite (3x3 Hold The Spin)

120% din cea de-a treia depunere (minimum 20 RON), până la 2000 RON + 50 rotiri gratuite (Book Of Rebirth)

În plus, Vulkan Vegas oferă și un Program VIP pentru jucătorii loiali, iar în fiecare săptămână cazinoul propune noi promoții și turnee cu premii tari, dar și alte surprize pentru membri.

Oferta de jocuri la Vulkan Vegas

Nu degeaba Vulkan Vegas atrage tot mai mulți jucători. Gama sa de jocuri este una extrem de bogată și include mii de sloturi de la cei mai tari furnizori de software din lume, precum Microgaming, Evoplay, Spinomenal sau Relax Gaming.

Vulkan Vegas pune la dispoziție o categorie bogată de jocuri cu Megaways, precum The Dog House Megaways, Atlantis Megaways sau Dynamite Riches Megaways.

Există și categorie de Live Casino, care oferă mese de Ruletă, Blackjack sau Baccarat, dar poți juca și Poker cu dealer live.

Alte beneficii

Trebuie să îți mai spunem că platforma Vulkan Vegas pune la dispoziția clienților un serviciu de asistență non stop. În cazul în are întâmpini probleme de orice fel sau ai nevoie de ajutor la retrageri, poți apela la serviciul de asistență clienți, care funcționează 24/7, prin live chat sau email.

Concluzie

Noi am testat platforma Vulkan Vegas și am ajuns la concluzia că este o opțiune excelentă pentru jucătorii din România. Cu o gamă largă de jocuri, opțiuni de plate sigure și bonusuri și promoții interesante, Vulkan Vegas România are ceva de oferit pentru toți jucătorii. Așa că dacă vrei să încerci și tu acest nou cazinou, urmează pașii din articol ca să îți înregistezi un cont și dă startul distracției ca în Vegas, cu Vulkan Vegas!