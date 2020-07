O asociatie de procurori solicita revizuirea sentintelor pronuntate in dosarele in care Sectia Speciala a retras apelurile: Ghita, Hrebenciuc si Chiuariu

"Exista o baza legala"

Este vorba de dosare celebre, cum ar fi cazulul Romsilva, in care au fost judecati/au fost achitati, fostii parlamentari Ioan Adam Tudor Chiuariu , cazul lui Sebatian Ghita- judecat intr-un dosar alaturi de sefi de politie si parchete din Prahova, sau al unor fosti judecatori sau procurori."In urma solutiei pronuntata la data de 07.07.2020 de Curtea Constitutionala a Romaniei in ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 88 ind. 1 alin. 6 si art. 88 ind. 8 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum au fost introduse in legea mentionata prin OUG nr. 7/2019, Asociatia Initiativa pentru Justitie solicita procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sa analizeze necesitatea revizuirii deciziilor penale pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Completul de 5 Judecatori in toate cauzele in care instanta a luat act de retragerea apelurilor de procurorul sef al SIIJ si in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale declarate recent neconstitutionale", a transmis asociatia de procurori, Initiativa pentru Justitie.Procurorii sustin ca exista o baza legala pentru a cere revizuirea acestor hotarari."Hotararile judecatoresti definitive sunt supuse revizuirii cu privire la latura penala cand s-au intemeiat pe o prevedere legala care, dupa ce hotararea a devenit definitiva, a fost declarata neconstitutionala ca urmare a admiterii unei exceptii de neconstitutionalitate ridicate in acea cauza, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate"."Or, in toate cauzele in care procurorul sef al SIIJ a retras apelurile, arogandu-si competente prevazute de norme declarate neconstitutionale, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au invocat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor legale in baza carora instanta suprema a luat act de retragerea cailor de atac si a sesizat in acelasi timp Curtea Constitutionala in considerarea legaturii cu solutia adoptata in cauzele respective.Tot in considerarea legaturii cu cauzele in care au fost invocate exceptiile, Curtea Constitutionala s-a pronuntat pe fondul exceptiilor invocate", mai arata asociatia de magistrati De asemenea, magistratii mai explica faptul ca "prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 2/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 324/5 mai 2017, instanta de contencios constitutional a retinut ca din perspectiva interesului de a cere si obtine indreptarea erorilor judiciare pe calea revizuirii, partile civile din cauzele in care s-au pronuntat hotarari definitive de achitare se afla, sub aspectul recunoasterii liberului acces la justitie, intr-o situatie similara cu partile civile din cauzele solutionate prin hotarari definitive de achitare cu privire la care sunt incidente alte motive de revizuire"."In egala masura, pornind de la scopul instituirii caii extraordinare de atac a revizuirii si de la rolul constitutional al procurorului, care actioneaza ca aparator al intereselor generale ale societatii, dar si ale partilor din proces , in spiritul legalitatii, Curtea Constitutionala a mai stabilit prin Decizia nr. 2/2017 ca exigentele art. 131 din Constitutie impun legiuitorului sa asigure posibilitatea revizuirii hotararilor de achitare inclusiv la initiativa procurorului, in calitatea sa de titular al acestei cai extraordinare de atac", mai arata sursa citata.In final, Asociatia mai precizeaza ca "prevederile introduse prin OUG nr. 7/2019 in Legea nr. 304/2004, in materia atributiilor si competentelor procurorului sef al SIIJ, au declansat ample dezbateri in spatiul public cu referire la indepartarea Romaniei de principiile statului de drept, iar consecintele incalcarii legii fundamentale prin demersurile reprezentantului acestei structuri continua sa se produca si nu pot fi indreptate decat prin revizuirea hotararilor pronuntate"."Initiativa revizuirii trebuie sa apartina in primul rand Ministerului Public, in virtutea rolului sau constitutional, iar numai in subsidiar partilor civile ale caror interese legitime au fost nesocotite prin retragerea cailor de atac de catre reprezentantul SIIJ", subliniaza Asociatia "Initiativa pentru Justitie".Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, marti, ca mai multe articole din atributiile Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie sunt neconstitutionale. Unul din articolele neconstitutionale face referire la exercitarea si retragerea cailor de atac in cauzele de competenta Sectiei Speciale, situatie care s-a intamplat in mai multe cazuri mediatizate.