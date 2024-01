Cheltuiești prea mult în vacanță? Iată ce să faci când te întorci

Vacanțele oferă o pauză mult necesară de la rutina muncii și a vieții de zi cu zi. Toate lucrurile bune vin însă cu un preț, iar uneori acesta poate fi mult mai mare decât ne-am așteptat.

"Cheltuirea excesivă în timpul vacanței este o situație obișnuită pentru mulți oameni", a declarat Bola Sokunbi, fondatoarea Clever Girl Finance, pentru HuffPost.

"Numeroase ispite în timpul vacanței ne pot aduce într-o altă stare mentală. Vrem să ne răsfățăm. În plus, mulți dintre noi adoptă mentalitatea «muncesc din greu, mă distrez din plin». V-ați chinuit să câștigați bani, iar acum este timpul să vă bucurați cheltuindu-i pe tot ce vă doriți."

Dacă ai întins puțin prea mult bugetul în timpul ultimei tale vacanțe, nu intra în panică. Experții au împărtășit sfaturile lor pentru a reveni pe linia financiară corectă după o călătorie în care te-ai răsfățat în mod excesiv.

Evaluează pagubele

"Primul lucru pe care ar trebui să-l faci când te întorci acasă de la vacanță este să știi exact cât ai cheltuit în timp ce erai plecat", a spus pentru huffpost.com Courtney Alev, un avocat financiar pentru consumatori la Credit Karma.

"Verifică extrasele de card de credit și conturile bancare pentru a vedea o listă a tuturor tranzacțiilor tale și gândește-te dacă ai cheltuit bani cash."

Nu uita să iei în calcul orice cheltuieli restante, cum ar fi plata către prietenul care a plătit cu cardul pentru mesele la restaurant sau o taxă finală de la hotel.

"Chiar dacă îți e teamă să-ți verifici contul bancar după vacanță, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru finanțele tale este să abordezi problema direct", a spus Sokunbi. "S-ar putea să-ți dai seama că ai cheltuit mai mult sau mai puțin decât credeai."

Fă-ți o notă mentală cu privire la data scadentă a următoarei tale facturi de card de credit și dacă vei avea fondurile necesare pentru a o acoperi, astfel încât să poți acționa rapid. Rezistă impulsului de a ignora problema.

Creează un plan realist

"Stabilirea unor obiective legate de finanțele tale este o modalitate excelentă de a reveni pe linia corectă și de a te recupera după cheltuielile excesive", a spus Sokunbi. "Odată ce știi cât ai cheltuit în plus, poți transforma acea sumă în obiectivul tău de economii. De exemplu, dacă ai cheltuit cu 1.000 de dolari mai mult decât intenționai, obiectivul tău poate fi să economisești acea sumă în următoarele două luni."

Poți începe o provocare specifică de economisire pentru a face procesul mai distractiv. Spune-le celor dragi sau găsește o comunitate online pentru susținere și încurajare suplimentară.

"Provocările de economisire te încurajează să economisești o sumă fixă de bani în fiecare săptămână pentru o perioadă de timp", a spus Sokunbi. "Este o modalitate excelentă de a rămâne motivat când economisești bani."

Dacă te confrunți cu datorii de card de credit din cauza cheltuielilor excesive în timpul vacanței, va trebui să-ți prioritizezi rambursarea cât mai curând posibil.

"Creează un plan de rambursare a datoriilor, calculând cât poți să aloci pentru soldurile cardurilor tale de credit, pentru a plăti mai repede aceste cheltuieli de călătorie înainte ca taxele de dobândă ridicate să înceapă să se acumuleze și să facă aceste cheltuieli de călătorie și mai costisitoare," a spus Andrea Woroch, expertă în finanțe pentru consumatori și bugete.

"Având în vedere că rata medie a dobânzii pentru cardurile de credit este peste 24%, plătind orice dobândă pentru cheltuielile de călătorie înseamnă că vei sfârși prin a plăti cu 24% mai mult pentru ele!"

Ea recomandă să obții un card de transfer de sold pentru a-ți oferi timp să-ți plătești datoria fără a acumula dobânzi. Încearcă să fii realist în timp ce faci un plan.

"Stabilește obiective financiare și perioade de timp realizabile", recomandă Kara Stevens, autoarea cărții "Heal Your Relationship With Money" și fondatoarea The Frugal Feminista. "Descompunerea obiectivelor mai mari în pași mai mici și gestionabili poate face procesul mai ușor."

Adoptă temporar un stil de viață cu "cheltuieli minime"

"Poate fi necesar să faci ajustări temporare la bugetul tău pentru a ține seama de recenta creștere a facturilor și să încerci să reduci cheltuielile neesențiale", a spus Alev. "Există anumite tactici pe care le poți încerca - de exemplu, poți adopta un stil de viață cu 'cheltuieli minime', ceea ce înseamnă în principal să cheltuiești doar pe lucrurile esențiale până când te afli într-o zonă financiară mai bună."

După ce te-ai răsfățat în vacanță, strânge-ți bugetul pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți reconstrui economiile reduse. Abține-te de la achiziții în afara necesităților pentru o săptămână, o lună sau cât timp ai nevoie.

"Dacă obișnuiești să aloci bani pentru a ieși în oraș în fiecare lună, poți economisi acești bani și te poți concentra pe pregătirea meselor acasă", a spus Sokunbi. "În loc să cheltuiești bani pe distracție, încearcă să organizezi seri de filme și jocuri acasă pentru a economisi bani."

Ea a recomandat, de asemenea, introducerea unui interval de așteptare de 24 de ore înainte de a face o achiziție și deconectarea cardurilor tale de la magazinele online.

"Poate nu elimini fiecare achiziție și te limitezi doar la renunțarea la acele servicii de lux de care nu ai cu adevărat nevoie, precum masajul lunar, manichiura la două luni, curățenia lunară sau spălarea săptămânală a mașinii", a sugerat Woroch.

"Unele dintre aceste servicii le poți omite pentru câteva luni, strângând suma pe care ai fi cheltuit-o în economii pentru a-ți ajuta să-ți plătești călătoria. Aceasta ar putea ajunge ușor și rapid la câteva sute de dolari, dacă nu chiar la o mie sau mai mult, fără a avea un impact semnificativ asupra vieții tale zilnice."

Instrumentele și aplicațiile de bugetare pot, de asemenea, să ajute la urmărirea cheltuielilor și să sporească conștientizarea asupra obiceiurilor tale de cheltuire.

"Metoda plicurilor cu bani este o strategie utilă de bugetare pentru a-ți ține sub control cheltuielile", a adăugat Sokunbi. "Cu acest tip de bugetare, aloci sume diferite de bani pentru diverse cheltuieli din bugetul tău. Odată ce banii s-au terminat, ai atins limita ta de cheltuire. Prin utilizarea mai frecventă a banilor cash, devii mai conștient de cheltuielile tale."

"Folosește site-urile de cash-back pentru toate acele elemente esențiale de zi cu zi pe care trebuie să le cumperi, deoarece banii pe care îi câștigi ar putea fi utilizați pentru a te ajuta să-ți plătești datoria de călătorie", a spus Woroch.

"Planifică-ți mesele pentru a economisi bani la alimente și compară prețurile."

Fie că este vorba de produse pentru îngrijirea animalelor de companie sau bunuri pentru casă, treci de la mărcile consacrate la opțiunile generice atunci când este posibil. Folosește în mod eficient și punctele acumulate pe cardul de credit.

Rămâi consecvent

"Este, de asemenea, important să fii consecvent", a spus Alev. "Dacă planul tău de rambursare și noul tău buget nu par realiste atunci când le pui în practică și observi că te afli în urmă, ajustează-le astfel încât obiectivele pe care le-ai stabilit să fie cu adevărat realizabile."

Nu te descuraja dacă rămâi în urmă. Fă o analiză sinceră a nevoilor și rutinelor tale și ajustează planurile așa cum este nevoie.

"Tu știi cel mai bine obiceiurile tale de cheltuire și poți evita să-ți pui prea multă presiune asupra ta dacă abordezi totul pas cu pas", a adăugat Alev.

Schimbă-ți mentalitatea

"Ideea de a trebui să plătești facturile din timpul vacanței poate părea copleșitoare. Cu cât amâni mai mult, cu atât poți întâmpina mai multe dificultăți financiare, în special dacă factura de card de credit începe să acumuleze taxe de dobândă", a spus Alev. "Încearcă să schimbi perspectiva: privind schimbările temporare în cheltuieli ca pe o alegere de stil de viață pentru a-ți reduce povara financiară, în loc să le vezi ca pe ceva impus, poți ușura o parte din stres."

Ajustarea mentalității tale nu numai că îți va îmbunătăți starea de bine mentală, ci te va ajuta și să te angajezi în obiceiuri care te vor readuce pe drumul cel bun.

"Nu te critica pentru cheltuielile excesive în timpul vacanței," a spus Sokunbi. "Până la urmă, trăim doar o dată. În loc să rămâi fixat pe greșelile tale, fii proactiv în privința finanțelor tale. Fii mai conștient, concentrează-te asupra obiectivelor tale și acordă prioritate economisirii de bani. Cu cât te concentrezi mai mult să faci mai bine, cu atât îți va fi mai ușor să-ți administrezi finanțele."

Ia în considerare o sursă de venit suplimentar

"O altă strategie pe care poți să o încerci este să-ți crești venitul," a spus Sokunbi. "Acest lucru poate însemna să lucrezi mai multe ore la serviciu, să ai un job part-time sau să te implici într-o activitate secundară."

Stabilește o discuție cu prietenii și fii creativ pentru a găsi modalități de a câștiga puțin bani în plus. Poți încerca să vinzi hainele și alte obiecte pe care nu le mai vrei, de exemplu.

"Caută o activitate secundară pe care o poți face în timpul liber pentru a câștiga ceva bani în plus," a spus Woroch. "Nu trebuie să te limitezi la aceasta; poți reveni la ea atunci când ai nevoie de bani în plus, cum ar fi atunci când planifici o călătorie mare. Îmi plac activitățile secundare flexibile care nu necesită multă pricepere, precum pet-sitting."

Învață din experiență

"Fă o analiză a cheltuielilor excesive și identifică motivele specifice pentru ele," a spus Stevens, sugerând să "înveți din experiență."

"Folosește aceste înțelegeri pentru a-ți ajusta obiceiurile financiare și pentru a lua decizii mai bune în viitor."

Pe lângă asigurarea faptului că următoarele tale vacanțe vor fi mai puțin problematice din punct de vedere financiar, poți aplica și lecțiile învățate la finanțele tale generale.

"Folosește această experiență ca motivație pentru a începe sau reînnoi un fond de urgență", a spus Stevens. "A avea economii poate oferi o pernă financiară pentru cheltuieli neașteptate și poate preveni cheltuielile excesive în viitor."