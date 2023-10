Românul care a cheltuit 10.000 de dolari pe o păpușă gonflabilă. Cum arată femeia visurilor lui, "făcută parțial la comandă"

Într-o lume în care pasiunile și preferințele pot lua forme neașteptate, un român a luat o decizie surprinzătoare și a investit 10.000 de dolari în realizarea unei păpuși gonflabile personalizate.

Acesta a mărturisit în mediul online achiziția neobișnuită, declarându-se dispus să răspundă la orice întrebare pe această temă.

"Am cheltuit 10.000 de dolari pe o păpușă (sex doll)"

"Și nu orice păpușă, una făcută parțial la comandă (de aceea a costat așa mult) bazată pe Raven din Teen Titans.

Se putea mai bine, dar sunt mulțumit.

Ce ziceți? Sunt o cauză pierdută?", a scris acesta pe Reddit.

Credit de nevoi personale pentru prima achiziție de acest fel

În comentarii, autorul postării a dat detalii în răspunsurile oferite utilizatorilor care i-au adresat întrebări, precizând printre altele că are 30 de ani.

"Nu are garanție."

"Prima păpușă pe care am cumpărat-o, acum 6 ani, când nu îmi permiteam să plătesc integral, am luat-o făcând credit de nevoi personale.

La vamă am zis că este "un manechin folosit pentru fotografii și decor". Nu știu ce reacție au avut că totul a fost făcut prin email. Oricum sigur nu e prima dată când au văzut o păpușă. La curier i-am spus că nu știu ce e înăuntru, că nu pentru mine e comanda, eu am venit doar să o primesc în casă.

Fără customizările speciale probabil că ar fi costat în jur de 5-6 mii de dolari. Ce am cerut în plus au fost capul și culoarea pielii. Capul a costat cel mai mult pentru că a fost făcut de la zero, după niște poze."

"Ai mei nu știu, nu cred că ar reacționa pozitiv"

"Nu vorbește, doar dacă legi de ea o boxă conectată la un chat bot sau ceva de genul. Nu are nimic electronic în ea.

Vine fără haine, alea le-am luat eu.

Nu se mișcă singură, o miști la fel cum ai mișcă o jucărie care are articulații. Doar că e mult mai mare și mai grea.

Ai mei nu știu, nu cred că ar reacționa pozitiv", a explicat tânărul.

"Cam tot ce are o femeie am și eu pentru păpuși"

"De obicei stă în unul din paturi sau pe scaun. Dacă am nevoie de spațiu sau să o ascund, o pun în cutia în care a venit.

Nu prea dorm cu ea, îmi este cam incomod.

Am un dulap plin cu haine, peruci și tot felul de accesorii. Cam tot ce are o femeie am și eu pentru păpuși.

A venit în 7 luni, dar poate dura mai mult sau mai puțin în funcție de ce îți comanzi. La mine a durat așa mult deoarece capul a fost făcut de la zero. Pentru una prefabricată durează 1-3 luni, în funcție de brand.

Nu știe nimeni care mă cunoaște că o am. Deși mă gândesc că mai devreme sau mai târziu să le spun unor persoane", a mai menționat bărbatul.

"Cât de tristă a ajuns lumea datingului"

Cei mai mulți dintre cei care au comentat sunt șocați de o astfel de achiziție, dar și de preț.

"Însănătoșire grabnică."

"Cât de tristă a ajuns lumea datingului, când bărbații ajung la concluzia că merită 10k pe o păpușă, decât o tipă adevărată. E trist pentru ambele tabere."

"Eu mă întreb cum o justifici dacă vin prieteni/ familie pe la tine (dacă mai ai). O pui în dulap? O dezasamblezi? În fine. Să fiți amândoi sănătoși."

"O bag în cutia în care a venit", a răspuns autorul postării.

"Am trăit să o văd și pe asta."

"Te-aș întreba, fără să judec: De ce?"

"Aș putea scrie pagini întregi. Pe scurt, îmi plac păpușile astea, am început cu una ieftină acum 6 ani, și încet, încet am ajuns la asta", a răspuns autorul postării. "Nu prea mă atrag persoanele reale", a adăugat acesta.

