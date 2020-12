Anuntul primarului Sectorului 6: "Vom cere un teren pe care sa demaram construirea unui spital"

"Astazi avem sedinta de Consiliu Local la Primaria Sectorului 6, la ora 12.00. Vreau sa evidentiez cateva dintre proiectele pe care le avem pe ordinea de zi.1. Spital. Vom cere Primariei Capitalei un teren pe care sa demaram construirea unui spital in Sectorul 6. Va fi un spital de mici dimensiuni, care nu va pune accentul pe cazare ci pe diversitatea specializarilor medicale, cu focus pe pediatrie. In Sectorul 6 nu avem niciun spital. Terenul vizat se afla in zona mediana a unor cartiere cu o densitate demografica formidabila, Militari si Drumul Taberei, cu acces si din ambele. Imediat ce voi primi terenul voi contracta studiile necesare (fezabilitate si proiect tehnic) si sper ca pe parcursul anului 2021 sa asiguram finantarea si sa demaram lucrarile. Am discutat cu partenerii de coalitie si pe baza unor analize preliminare ne asumam un spital de cca. 150 de paturi, dar cu accent pe servicii policlinice.2. Audit. Consiliul Local ma va delega sa dau drumul la o serie de evaluari a activitatii din mai multe institutii subordonate. Este vorba despre audit pe de oportunitate/legalitate/eficienta economica. Sunt necesare la orice inceput de mandat daca nu vrei sa conduci o ditamai institutia in orb.3. Specialisti. Cerem voi Consiliului General (ca asa este legea) sa avem un Protocol de colaborare intre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti si Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Asociatia Peisagistilor din Romania-filiala Bucuresti si Ordinul Arhitectilor din Romania-Bucuresti. Avem nevoie de specialisti alaturi de noi, mai ales pe urbanism/peisagistica/horticultura. La sedinta viitoare vom avea un astfel de protocol si cu Universitatea Politehnica.Mai sunt si alte proiecte, dar acestea sunt cele mai interesante. Pentru ianuarie pregatim altele, acum le fundamentam si le punem in dezbatere publica.P.S. Multi ma intrebati de parcul politehnicii. Suntem intr-un stadiu avansat de discutii, acum asteptam ca luni sa primim OK-ul CGMB pentru un protocol. Asa functioneaza administratia Bucurestiului. Dupa ce avem OK-ul CGMB vom semna un protocol prin care ne vom asuma curatenie (nu vreti sa stiti cum sunt unii...), paza si unele imbunatatiri ale spatiului verde", a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook CITESTE SI: