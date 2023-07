Un incident a avut loc pe un pod important care leagă Crimeea de regiunea rusă Krasnodar, circulaţia a fost oprită. O persoană a murit și cel puțin două sunt rănite.

UPDATE 8.52 Ministerul Transporturilor al Federației Ruse asigură că pilonii Podului Crimeea nu au fost distruși, în schimb, doar suprafața drumului de pe traveele podului este aparent deteriorată, informează agenția „TASS” citând serviciul de presă al Ministerului Transporturilor al Federației Ruse

„Ministerul Transporturilor al Federației Ruse nu a confirmat informațiile despre deteriorarea stâlpilor Podului Crimeea. Există daune la suprafața drumului pe travele structurii de pe partea Crimeea”, susține ministerul rus care precizează că în prezent se desfășoară o inspecție a stării podului.

Canalul rusesc Grey Zone, un canal Telegram foarte urmărit și afiliat grupului de mercenari Wagner, a raportat că au avut loc două lovituri pe pod la ora 03:04 (0004 GMT) și 03:20.

"The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it," stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj

UPDATE 8.48 Atacul de noapte asupra podului din Crimeea a fost o operațiune specială a serviciilor secrete ucrainene SBU și a Marinei, au informat surse din SBU citate de cotidianul ucraienan Pravda.

„SBU și Forțele Navale ale Ucrainei sunt implicate în bombardarea pe timp de noapte a podului Crimeea”, care a fost atacat cu drone de suprafață.

Interlocutorul publicației a precizat că a fost greu să se ajungă pe pod, dar până la urmă a fost posibil.

Seghei Aksionov, așa-zisul „șef” al Crimeei ocupată de Federația Rusă, a declarat că pe podul din Crimeea a avut loc un „eveniment extraordinar”, motiv pentru care traficul pe pod a fost oprit. Canalele rusești TG informează că o treaptă „a căzut” pe pod.

„Traficul este oprit pe podul Crimeea: a avut loc un eveniment de urgență în zona pilonului 145 din regiunea Krasnodar. Agențiile de aplicare a legii și toate serviciile relevante funcționează. Am vorbit cu ministrul transporturilor al Federației Ruse Vitali Saveliev, se iau măsuri pentru restabilirea situației. Menținem legătura cu colegii din Regiunea Krasnodar”, a scris Aksionov pe canalul său de Telegram.

În același timp, canalul TG „Baza” scrie că o treaptă a Podului Crimeea a căzut, iar cel puțin 2 persoane au murit și încă una a fost rănită.

Anterior, șeful SBU, Vasil Maliuk, a declarat că podul este o țintă perfect legitimă pentru Ucraina și a promis că va dezvălui detaliile operațiunilor speciale unice de după victorie.

Știre inițială

"Circulaţia a fost întreruptă pe podul Crimeei. O situaţie de urgenţă s-a produs în zona pilonului 145 din regiunea Krasnodar, situată în sud-vestul Rusiei”, a indicat Serghei Aksionov pe Telegram, fără a preciza natura incidentului.

"Forţele de ordine şi toate serviciile competente examinează situaţia", a adăugat el, cerând conducătorilor auto să aleagă o rută alternativă.

Un centru de coordonare a fost înfiinţat în cadrul unui minister din Crimeea, a informat agenţia de presă rusă TASS, citând autorităţile locale.

Serghei Aksyonov, guvernator instalat de Rusia, a declarat că situaţia de urgenţă a avut loc la pilonul 145 al podului care leagă peninsula Crimeea de regiunea rusă Krasnodar. El nu a oferit alte detalii. The Guardian notează că o fată a fost rănită, iar părinţii ei au murit. Fata va fi transportată în regiunea rusă Krasnodar cu o ambulanţă aeriană, arată news.ro.

Agenţia de ştiri RBC-Ucraina a relatat că s-au auzit explozii pe pod.

⚡️ Crimean bridge attacked! Baza reports that the span of the bridge fell, as a result of which at least two people died, one was injured

As reported by the so-called. "Head" of the Crimea Sergey Aksyonov, traffic was stopped on the bridge.

“Traffic was stopped on the Crimean… pic.twitter.com/U5PajRZoPO