Un roman a inventat o masca de protectie inteligenta, conectata la telefon. Designul a fost premiat la un concurs MIT

Masca, botezata Social Mask, se conecteaza la o aplicatie din telefonul mobil pentru a verifica proximitatea purtatorului fata de alti utilizatori si sa determine posibilitatea unei infectii virale, potrivit prezentarii de pe site-ul concursului , scrie Digi24 Cu un aspect modern, masca poate fi realizata din policarbonat sau polipropilena, pentru a nu provoca alergii.Dispozitivul a fost imaginat de un roman, Ciprian Burzo."A conecta masca la telefonul mobil este o optiune viabila pentru viitor", a spusCiprian, potrivit site-ului The Calvert Journal "Ar trebui sa stim cine este infectat in zona si sa primim informatii pe telefon despre ce particule detecteaza biosenzorul in mediul ambiant. Acestea sunt doar cateva functionalitati pe care le va avea masca",a mai spus Ciprian Burzo.