Primarul Craiovei, revoltat, după crima care a șocat orașul. „Un psihopat care a venit de la el din comună special să ucidă pe cineva”

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat că dacă nu existau cei doi poliţişti locali tânărul care a înjunghiat o fată de 14 ani şi un băiat de 19 ani în Grădina Botanică nu ar fi fost prins, ei fiind cei care l-au identificat pe acesta şi au dat semnalmente Poliţiei Naţionale care a reuşit prinderea sa la câteva sute de metri de locul în care s-a petrecut evenimentul.

”Un psihopat care, atenţie, nu era craiovean. A venit de la el din comună special să ucidă pe cineva”, a declarat edilul, precizând că oraşul Craiova nu este mai nesigur decât Timişoara sau Bucureştiul.

Lia Olguţa Vasilescu s-a referit joi, în cadrul şedinţei Consiliului Local Craiova, la incidentul din Grădina Botanică în urma căruia o fată de 14 ani a murit, iar un tânăr de 19 ani a fost grav rănit.

“Povestea pe care eu o cunosc de la Poliţia Locală este următoarea. Acest individ a intrat în Grădina Botanică, s-a întâlnit cu echipajul de la Poliţia Locală. Echipajului i s-a părut suspect individul şi l-au oprit ca să aibă discuţii, li s-a părut suspect, în primul rând pentru că era singur la ora 16, când erau 40 de grade afară şi se uita foarte insistent la una dintre statuile din Grădina Botanică. L-a oprit, l-a identificat. Era frumos îmbrăcat, a vorbit frumos, a zâmbit. A spus că este elev la Liceul Militar şi bineînţeles că a fost lăsat să meargă mai departe. Nu cred că vreunul dintre dumneavoastră ar fi acceptat, de exemplu, dacă ar fi fost vorba de copilul dumneavoastră, un copil oarecare, sigur, nu un criminal, cum se dovedeşte în speţa de faţă, ca Poliţia Locală să-l oprească fără să aibă niciun fel de indicii şi să-l caute în rucsac, de exemplu. Cred că ar fi fost foarte mare scandal”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a declarat că apoi poliţiştii locali au fost anunţaţi că o persoană a fost înjunghiată în Grădina Botanică.

“Până au ajuns la intrare în Grădina Botanică cei doi poliţişti au fost sunaţi de la 112 - se ştie că se patrulează tot timpul în Grădina Botanică - şi li s-a spus că este o persoană înjunghiată, în spate, la pista de atletism. Au fugit acolo. Au găsit într-adevăr un tânăr care se zbătea între viaţă şi moarte. Un alt martor le-a spus ”Vedeţi că mai este şi o fată mai în spate care este înjunghiată”. Femeia care făcea parte din echipajul de poliţie a mers să acorde primul ajutor, să vadă despre ce este vorba, lângă fata care aproape i-a murit în braţe. Nu vreau să ştiţi prin ce trece această femeie şi ce procese de conştiinţă are, că ar fi fost bine să fi patrulat în sens invers, că ar fi putut poate să facă altceva. Cert este că dacă nu ar fi existat aceşti doi poliţişti locali, nu ar fi fost prins, pentru că ei l-au identificat imediat pe ucigaş. Au ştiut să dea semnalmentele poliţiei, astfel încât, cu ajutorul unui cetăţean şi al Poliţiei Naţionale, a putut să fie prins la o distanţă de câteva sute de metri de Grădina Botanică, într-un timp record”, a mai precizat primarul Craiovei.

Ea a precizat că oraşul Craiova nu este mai nesigur decât Timişoara sau Bucureştiul.

“Dacă vorbim despre siguranţa în oraşul Craiova, să ştiţi că oraşul Craiova nu este mai nesigur decât este Timişoara, de exemplu, unde, iată, avem şi acolo o crimă înfăptuită, iar ucigaşul nu a fost prins, chiar dacă au existat camere de luat vederi. La noi, norocul a fost să fie prins tocmai pentru că a putut să-l identifice Poliţia Locală. Nu este un oraş mai nesigur decât Bucureştiul, unde la fel, anul trecut, de exemplu, ca să mă refer doar la ceea ce se întâmplă în aceste zile în Craiova, la un festival muzical, au murit două persoane de droguri. La noi nu a existat niciun fel de incident”, a adăugat primarul Craiovei.

Lia Olguţa Vasilescu consideră că agresorul era pregătit să omoare pe cineva.

“Ar fi salvat camerele de luat vederi persoanele respective care se plimbau în Grădina Botanică? Cu siguranţă nu, pentru că ucigaşul a premeditat această crimă. Nu-i cunoştea. Au fost tot felul de speculaţii, că se cunoşteau. Am văzut că victimele sunt vinovate tot felul de scenarii şi de nebunii în această perioadă. Nu, nu se cunoşteau. A venit special ca să omoare pe cineva. Vă daţi seama cât sânge rece a avut dacă a trecut la câteva secunde de poliţişti cu care a vorbit şi a dat de 20 de ori cu cuţitul într-o persoană? Aici nu putem să vorbim decât despre un psihopat. Un psihopat care, atenţie, nu era craiovean. A venit de la el din comună special să ucidă pe cineva. Deci dacă nu ar fi fost Grădina Botanică, probabil că ar fi fost orice alt loc pentru că este greu să identifici un psihopat după o discuţie de câteva secunde, aşa cum s-a întâmplat cu echipajul de la Poliţia Locală care l-a întâlnit în parc”, a mai afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea s-a întrebat ce a făcut psihologul şcolar în cazul agresorului.

“Eu mă întreb însă ce a făcut psihologul şcolar? Înţeleg că era elev la Liceul Militar şi că a dat teste psihologice anual. Înţeleg mai mult decât atât, că psihologul a avut ceva discuţii cu personajul, că şi-a dat seama că este ceva în neregulă, dar atunci de ce nu l-a trimis la un psihiatru ca să poată să primească un tratament adecvat?”, a mai precizat primarul Craiovei.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că nu este mulţumită de activitatea Poliţiei Locale, dar nu de acum, ci de când a devenit primar.

“Mă întrebaţi dacă sunt mulţumită de Poliţia locală. Nu sunt mulţumită şi o spun nu acum, o spun din 2012, de când am venit primar şi am vrut să le dau primele teste de rezistenţă şi să rămână doar cei care trec aceste teste de rezistenţă. Legea, din păcate, nu ne permite să facem acest lucru. Aceşti oameni care sunt poliţişti locali, de fapt, sunt vechii gardieni publici, care erau paznici la bază, care au aproape 60 de ani, care unii dintre ei se apropie de vârsta de pensionare. Dar, atenţie, ei sunt forţă complementară de ordine publică. Adevărata forţă de ordine publică este la Ministerul de Interne, formată din oameni care la vârsta de 45 de ani ies la pensie, cu pensii de serviciu şi pe care eu, cel puţin de zece ani, nu i-am mai văzut patrulând prin oraş. Or fi, nu spun, eu nu i-am văzut. Şi nu mă refer aici la cei de la Poliţia de Circulaţie. Mă refer pur şi simplu la patrulă de ordine publică”, a mai declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a menţionat şi că starea de sănătate a tânărului înjunghiat s-a îmbunătăţit faţă de ziua precedentă.

“De dimineaţă, din discuţiile pe care le-au avut cu medicii care îl tratează, am înţeles că starea este mult îmbunătăţită faţă de ieri, ceea ce nu poate decât să ne bucure”, a adăugat Vasilescu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat, miercuri, în jurul orei 16.00, prin apel de urgenţă 112, cu privire la faptul că, în Grădina Botanică din Craiova, două persoane ar fi fost înjunghiate.

“La faţa locului au fost direcţionate, de urgenţă efectivele de poliţie, prezumtivul autor fiind prins şi imobilizat rapid, fiind în custodia poliţiştilor. Din eveniment au rezultat două victime, o fată de 14 ani şi un tânăr de 20 de ani, cărora li s-au acordat îngrijiri medicale. În pofida eforturilor medicilor, a fost declarat decesul minorei, în vârstă de 14 ani”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Băiatul rănit a fost supus unor intervenţii chirurgicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova.

În acest caz este cercetat în tânăr de 17 ani, elev al Colegiului Naţional Militar ”Tudor Vladimirescu”. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

