Cum au ajuns doi liberali sa voteze impotriva coalitiei de guvernare: "La el a fost greseala, dar ea a stiut ce voteaza"

Cine este Gabriela Horga

Mai exact, este vorba despre deputatii deputatii Gabriela Horga si Bacanu Cristian Tudor.Unul dintre liberali , Cristian Bacanu, a explicat pentru Ziare.com ca a fost vorba de o greseala si ca i s-a blocat tableta in momentul in care a vrut sa retraga votul."Imi asum vina de a fi votat din greseala motiunea simpla depusa impotriva ministrului Cristian Ghinea. Imediat ce am realizat ca, dintr-o eroare, am votat "pentru", am vrut sa imi retrag votul, dar tableta mi s-a blocat", a declarat Cristian Bacanu.De cealalta parte, Gabriela Horga nu a oferit pana in prezent o reactie la gestul neasteptat din Parlament.In PNL , insa, gestul celor doi nu a trecut neobservat, astfel ca mai multi lideri au inceput sa se intrebe daca nu cumva cei doi fac un joc dublu. "Ne-a surprins votul lor din Parlament, ce-i drept. La el a fost o greseala, stiu ca s-au mai intamplat lucruri de genul acesta, fara vointa. Dar la doamna Horga este ceva ciudat. Aici nu a fost o greseala. Doamna a stiut ce voteaza", au explicat surse liberale pentruDe precizat ca ambii si-au anuntat sustinerea pentru Florin Citu la Congresul PNL din aceasta toamna.Tanara liberala a ajuns deputat PNL de Giurgiu la alegerile din decembrie 2020, fiind in prezent vicepresedinte in Comisia pentru buget, finante si banci si din martie 2021 membru in Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale.Potrivit CV-ului sau , Gabriela Horga a devenit, la 23 de ani, consiliera lui Daniel Daianu la Parlamentul European, apoi a lui Daniel Chitoiu , in Parlamentul Romaniei, la Ministerul Economiei si la ANAF.In 2019 a indeplinit functia de secretar de stat in cancelaria premierului Ludovic Orban . Tanara are si o activitate didactica, astfel ca este lector Universitar Dr la Universitatea Ovidius Constanta si lector Universitar Dr. (colaborator) la Academia de Studii Economice Bucuresti.Precizam ca motiunea a fost respinsa, marti, de plenul Camerei Deputatilor, cu 143 voturi "pentru", 171 "impotriva" si o abtinere. Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat in timpul dezbaterilor pe Cristian Ghinea ca a folosit PNRR pentru a da o lovitura de miliarde."Ati ajuns sa fiti un fel de Clotilde Armand cu barba si burta. Faceti pariuri publice la televizor pe miliardele europene. Texte intregi din PNRR sunt luate cu copy-paste. Doar asta stie sa faca domnul Ghinea. A facut asta ani de zile. Ati folosit PNRR, alaturi de domnul Barna, sa dati o lovitura de miliarde. Nu este vorba despre dezvoltarea Romaniei, e vorba despre dezvoltarea dinastiei consultantilor. Produce doar tone de hartie, dar gata sa pape 2 miliarde de euro pentru redresare", a spus Grindeanu.Nu este singura motiune simpla depusa de social-democrati. Acestia au mai depus motiuni simple impotriva ministrilor Vlad Voiculescu Claudiu Nasui si Adrian Oros toate respinse de Parlament.