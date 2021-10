Cioloș, despre motivul pentru care nu susține un cabinet minoritar: „Cu un guvern pe trei luni nu facem decât să amânăm rezolvarea crizei pentru la primăvară”

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, răspunde afirmaţiilor premierului demis Florin Cîţu, susţinând că USR a "înţeles importanţa momentului” în care se află România şi a propus refacerea coaliţiei. Cioloş e de părere că prin susţinerea unui guvern pe termen scurt doar s-ar amâna rezolvarea crizei cu care se confruntă România.

"Am înţeles că domnul Cîţu spunea că trebuie să înţelegem importanţa momentului şi tocmai pentru că am înţeles importanţa momentului am propus refacerea coaliţiei. Acuma, domnul Cîţu nu mai e premier şi nu mai e premier pentru că a picat în Parlament, deci să reluăm discuţia asta ar trebui ca dânsul să fie premier. Sau, eu ştiu, pentru că dânsul nu mai e premier să compensăm noi cu ceva? Păi eu ştiu că USR a compensat cu doi miniştri care au fost daţi afară de premierul Cîţu. Dar ăsta e un subiect al trecutului", a afirmat Dacian Cioloş, joi seară, la B1 Tv.

Dacian Cioloş a precizat că, în discuţiile cu PNL, nu s-a discutat despre nume de miniştri, ci de un program de guvernare şi despre "măsuri care trebuie luate, de modul în care ar trebui să funcţionăm în coaliţie ca să ştim că lucrurile pot merge înainte, că reconstrui încrederea unii în ceilalţi”.

Liderul USR nu crede în viabilitatea unui guvern cu mandat pe termen scurt.

"Important e cum putem construi viitorul cu o majoritate solidă şi nu cu un guvern pe trei luni de zile. Ce facem de fapt? Cu acel guvern pe trei luni de zile nu facem decât să amânăm rezolvarea crizei pentru la primăvară, pentru că problema va reveni, doar dacă PNL-ul nu are o înţelegere cu PSD-ul să guverneze împreună până în 2024, pentru că altfel nu văd cum”, a adăugat Dacian Cioloş.

”Şi eu şi românii ne uităm şi nu înţelegem această atitudine a celor de la USR. Noi am făcut o concesie (...) este momentul ca şi cei de la USR să înţeleagă importanţa momentului prin care trece România, să facă un pas şi să spună că vor susţine acest guvern minoritar şi vom putea discuta din nou, peste şapte, opt luni de zile, dacă vom avea timp”, a declarat, joi, premierul demis Florin Cîţu, adăugând că ”trebuie să trecem peste perioada de iarnă”.