Dan Barna, despre problema şobolanilor din Capitală: ”Vedem că ies toţi acei scheleţi din dulapuri, despre care ştiam. Ştiţi cine trebuie să facă deratizarea în Bucureşti?”

"Nicuşor Dan are un proiect cu care a candidat, un proiect al unui Bucureşti care este mai bun şi mai funcţional decât cel al Gabrielei Firea. Din păcate, vedem că ies toţi acei scheleţi din dulapuri, despre care ştiam, iată că ies acum la vedere, că vorbeaţi despre subiectul cu şobolanii. Ştiţi cine trebuie să facă deratizarea în Bucureşti? O companie municipală înfiinţată de doamna Firea. Şi nu o face”, a afirmat Dan Barna, joi seară, la Digi 24.Viceprim-ministrul a adăugat că serviciul de deratizare pe care Primăria "l-a moştenit" nu funcţionează sau este "cvasi-inexistent” şi că de doi sau trei ani problema şobolanilor din Bucureşti este aceeaşi."Avem o problemă de nepăsare de mulţi ani de zile şi de mult timp şi vedem că acel mecanism gândit de doamna Firea nu doar că nu funcţionează, ci a agravat situaţia şi, în acest context, e foarte clar că este un obiectiv al Primăriei Generale furnizarea acestui serviciu de deratizare care devine fundamental faţă de gravitatea problemei”, a declarat Dan Barna.În ceea ce priveşte activitatea actualului primar Nicuşor Dan, liderul USR -PLUS a arătat că acesta va fi evaluat de către electorat."Eu zic că vor fi nişte rezultate. Dincolo de percepţia mea, evaluarea o vor face cetăţenii la următoarele alegeri, fiindcă Nicuşor Dan nu a fost pus cu mâna de mine sau de un alt politician, a fost ales de cetăţenii Bucureştiului”, a subliniat Barna.Un tânăr din Bucureşti a fost muşcat de picior de un şobolan, în zona Piaţa Romană, el ajungând de urgenţă la spital, unde medicii i-au prescris tratament antirabic şi antibiotic. Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, în acest context, că Municipalitatea este la primul tratament privind combaterea şobolanilor , menţionând că, în opinia sa, nu există o creştere a numărului de rozătoare semnificativă faţă de anii precedenţi."În ceea ce priveşte deratizarea, suntem la capătul primului tratament pe care l-am făcut în ceea ce priveşte planul de acţiune pe care l-am votat în Consiliul General, adică spaţii publice, subsoluri de blocuri, de instituţii publice, spitale, şcoli, parcuri ale Municipalităţii. Am avut şi o conjunctură nefericită cu gunoaie pe stradă luni de zile, aici suntem", a afirmat Nicuşor Dan la o conferinţă de presă.Întrebat dacă are informaţii că pe străzile Capitalei au apărut mai mulţi şobolani, Nicuşor Dan a spus: "Nu există".