USR PLUS anunţă că va susţine o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu

"Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri seară, de reprezentanţii formaţiunii.Potrivit sursei citate, ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul formaţiunii pentru continuarea reformei din justiţie, inclusiv desfiinţarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, "procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîţu".Biroul Naţional a decis convocarea Comitetului Politic în 11 septembrie.Decizia premierului de a-l remania pe ministrul Justiției, Stelian Ion, a declanșat un val de reacții dure din partea USRPLUS