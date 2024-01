Dan Negru, viitor primar? Reacția vedetei: ”Eu nu știu de unde vine apa caldă...”

Cunoscutul realizator de televiziune Dan Negru a recunoscut că mai multe partide politice i-au propus să candideze în acest an la funcția de primar al Timișoarei.

Într-o reacție pentru Fanatik.ro, Dan Negru a oferit detalii despre această posibilitate, insistând însă că nu este omul potrivit pentru a face politică.

”Recunosc că mi se propune candidatura. Dar, în viața vieților mele nu o să candidez, nu o să mă bag. Nu mă interesează, nici nu stau la discuții. Eu îmi văd de lumea mea, sunt un simplu om de televiziune. Ce să caut eu, mă, în politică? Nu mă pricep, nu îmi place și nu vreau. Dar, mai ales, nu îmi place. Eu vin dintr-un showbiz în care stau relaxat, ce să caut eu în politică.

Recunosc, vreo trei partide mari mi-au propus, la Timișoara. Și, îți spun sincer, am crezut că mă filmează cu camera ascunsă. Pe cuvânt. Știi, eu am făcut farsele alea, Plasa de Stele. Am crezut că fac alții farse, mă uitam după camere. I-am întrebat dacă mă filmează cu camera ascunsă și ăștia erau, na, oameni grei din niște partide.

Nu poate oricine, eu chiar cred că asta e o meserie în care trebuie să fii pregătit. Nu poate să vină Negru… Faptul că lumea se uită la ce postez eu, la emisiunile mele, e una. Și alta e să ai încredere în omul ăla. Ce să caut eu la Primărie? Eu nu știu de unde vine apa caldă...”, a spus Dan Negru pentru sursa citată.