Un fost ministru liberal critică politica economică a partidului. Care era ultima linie roșie pe care PNL spunea că nu o va trece

Începutul anului 2024 a fost marcat de noi taxe și impozite, chiar dacă este an electoral. Bugetul de stat trebuie să suporte cheltuieli care presupun și asumarea unor reforme asumate, dar și investiții în proiecte programate pentru anul acesta.

Stabilitatea economică este clamată de câte ori se vorbește despre anumite măsuri, dar de la an la an termenul până la care se poate ieși din impas și inflația va începe să scadă este tot mai îndepărtat.

Ziare.com a stat de vorbă cu deputatul PNL, Dan Vâlceanu, fost Ministru al Finanțelor, care anticipează o perioadă de acalmie pentru 2024 dar noi taxe și impozite începând cu anul viitor.

„Dincolo de tot ceea înseamnă suprataxarea muncii, ce se întâmplă în construcții, agricultură, gândiți-vă că noi PNL reprezentam profesiile liberale. S-au trezit cu plafonul de asigurări sociale de sănătate crescute de la 12 salarii la 60. Atunci evident că ți-ai pierdut susținerea oamenilor care până mai ieri votau cu PNL.

Nu ai cum să crești de 5 ori contribuția la sănătate, sau cum a fost în cazul chiriilor sau a veniturilor din alte activități, și să speri după aceea că oamenii te vor mai susține. Pentru că ai trădat încrederea”, a declarat Dan Vâlceanu în cadrul Dialogurilor Ziare.com.

Impozitarea progresivă, o soluție de avarie

O soluție găsită de guvernanți pentru a nu taxa categoriile vulnerabile este impozitarea progresivă. Potrivit reprezentanților din Ministerul Finanțelor și ANAF, anii 2024 și 2025 vor aduce noi măsuri referitoare la politicile fiscale.

Ads

“Deja am început să vorbim despre impozitare progresivă, care era ultima linie roșie pe care PNL spunea că nu o va trece. De la anul se va introduce și impozitarea progresivă. Anul 2024 este an electoral, iar 2025 va fi anul suferinței. Pentru că după ce va trece anul electoral, așa cum ne-am obișnuit până acum, vor urma corecțiile. În an electoral cheltui oricât să câștigi alegerile și după aceea vine suferința cetățenilor, nu a politicienilor. După vii cu corecții, noi taxe și impozite.”, spune Dan Vîlceanu.

O altă soluție pentru a atrage cât mai multe fonduri la bugetul de stat este o mărire de TVA. Câteva sute de produse alimentare sunt mai scumpe de la 1 ianuarie 2024, după ce Guvernul Ciolacu a mărit TVA de la 5% la 9% la alimente de înaltă calitate.

“Eu mă aștept la o creștere de TVA pentru că acolo veniturile sunt aproape sigure, mergi la magazin ai cumpărat un produs, ai plătit TVA mai mare, banii ajung la stat. Este cel mai ușor, și deja se discută, încă de anul trecut, despre o creștere a TVA-ului la 20-21%. Nota de plată pentru ceea ce ai făcut în anii aceștia va veni în 2025.

Ads

Rămâne de văzut ce se va întâmpla după aceste alegeri. Dacă vom continua cu PSD la guvernare mă tem că nu (sunt șanse pentru revenire -n.r). De altfel Marcel Boloș a anunțat că 7 ani de acum încolo nu va putea să reducă deficitul, ceea ce înseamnă inflație mare încă 7 ani, pentru că un deficit mare conduce la o inflație mare.” a mai precizat Dan Vîlceanu.

Recalcularea pensiilor va adânci gaura din buget

Problema indexării pensiilor a fost asumată de actualii guvernanți în două etape anul acesta. Deficitul bugetar este deja mare, dar deocamdată măsurile luate nu și-au produs efectele, în lunile următoare urmează să le poată fi calculat și impactul.

„Sunt promisiuni care nu au avut încă impactul bugetar. În luna ianuarie am avut un deficit bugetar dublu față de anul trecut, de la patru miliarde la opt miliarde. Și încă nu s-au aplicat măsurile cu impact major cum ar fi recalcularea pensiilor. Vom avea anul acesta un deficit crescut față de anul trecut. Statul are nevoie să impună noi taxe pentru a reuși să reducă acest deficit, probabil vor veni în 2025. Vom vedea oameni care vor suferi.” spune deputatul.

Ads

Acesta a dat exemplul vânzării unui pix care nu poate fi pus pe piață la un preț competitiv dacă atât salariații care îl produc cât și statul adaugă la prețul fabricării.

“Lucrurile nu se pot întâmpla așa, nu au loc și creșteri de salarii de mâine și creșteri de taxe și să reușești să fii și competitiv pe piață. Undeva lucrurile sunt dezechilibrate, de aceea o să vedeți că nivelul de trai va scădea în perioada următoare, câtă vreme guvernul nu ia măsuri pentru reducerea inflației, pentru reducerea cheltuielilor bugetare nu o să sperăm că putem că 2-3 ani de acum încolo lucrurile vor reveni la normal.

Pentru că nu ai cum, pur și simplu, pui presiune pe economie, pe antreprenor, și el nu are mecanisme să se apere decât prin evaziune.” spune economistul.

De măsurile pe care le va lua următorul guvern, după alegeri, depinde stabilitatea care nu se întrevede în viitorul apropiat.

“Rezultatul alegerilor pot modifica parcursul României. În Argentina a venit un președinte de dreapta a luat măsuri pentru reducerea inflației și deja organisme internaționale care spun că acolo sunt făcuți pași importanți către stabilizare economică.

Și vorbim despre un stat care avea la un moment dat inflație și de 200%. Eu cred că e mai bine să iei decizii când ai inflație de 7-8% și să fie mai puțin dureroase.”, a concluzionat Dan Vîlceanu.

Urmăriți întregul interviu mai jos: