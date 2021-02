Franta introduce carantina pe Coasta de Azur in weekenduri si interzice consumul de alcool in spatii publice

Se inchid magazinele mari

In urmatoarele doua weekenduri, regiunea urbana de pe coasta se va afla in carantina , a precizat prefectul Bernard Gonzalez, ceea ce inseamna ca aproximativ 90% dintre locuitorii regiunii isi vor putea parasi locuintele doar daca au motive intemeiate, precum pentru a cumpara alimente sau pentru a merge la medic. Exercitiile fizice sau plimbarile vor fi permise pentru cel mult o ora pe zi, pe o raza de 5 kilometri de locuinta.In acelasi timp, Riviera Franceza impuneMagazinele care au o suprafata mai mare de 5.000 de metri patrati vor trebui sa fie inchise, cu exceptia supermarketurilor si a farmaciilor.Potrivit lui Gonzalez, situatia legata de COVID-19 din regiunea apropiata de frontiera cu Italia s-a deteriorat recent.Rata incidentei infectiilor la 100.000 persoane pe sapte zile este in prezent de 588, de trei ori mai mare decat rata nationala , iar varianta britanica a coronavirusului a devenit raspandita.Franta este afectata grav de pandemia de COVID-19, cu peste 3,6 milioane de persoane infectate si 84.000 de decese cauzate de noul coronavirus pana in prezent.Guvernul german a anuntat ca se gandeste sa-si inchida frontierele - in lupta impotriva variantelor noului coronavirus - cu Franta, unde situatia sanitara se degradeaza in Moselle.