Franta trebuie sa ia masuri pentru a evita 20.000 de cazuri de COVID-19 pe zi, avertizeaza ministrul sanatatii

El declarase vineri ca, probabil, infectiile cu varianta Delta vor predomina din acest weekend in totalul contaminarilor pe teritoriul tarii. Franta raportase sambata 4.696 de noi cazuri de contaminari fata de 3.006 de infectii, cu o saptamana inainte. Ceea ce constat eu in Franta este ca spitalizarile au incetat sa se diminueze de 24-48 de ore, in plus exista o mica crestere a activitatii Serviciului medical de urgenta, in special in Ile-de-France, ceea ce arata ca epidemia este intr-adevar pe cale sa revina" a apreciat Olivier Veran duminica la Radio J. Tinand cont de tendinta epidemioligica a acestei variante Delta , mult mai contagioasa decat COVID-19 cu care ne-am confruntat vara trecuta, cele 3.000 de cazuri ar putea deveni 6.000 intr-o saptamana, 12.000 in 15 zile si sa urce la peste 20.000 sau chiar mai mult la inceputul lunii august daca nu actionam", a adaugat ministrul. Aceste declaratii intervin in ajunul unui consiliu de aparare in sanatate , ce va fi prezidat de seful statului, Emmanuel Macron , in cursul caruia ar urma sa fie abordate intrebari legate de vaccinarea obligatorie pentru angajatii din sistemul sanitar, prelungirea "permisului de sanatate" si testarea gratuita in fata riscului celui de-al patrulea val al epidemiei, ca urmare a raspandirii variantei Delta.