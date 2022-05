Una dintre cele mai recente fotografii transmise pe Pământ de roverul Curiosity al Agenției Spațiale americane NASA de pe Marte a dezvăluit o descoperire neașteptată: o posibilă ușă secretă într-un tunel extraterestru. Configurația ciudată a stâncilor de pe planeta roșie par a dezvălui o intrare perfect sculptată, amplasată în peisajul marțian.

Ușa din imaginea NASA este atât de convingătoare încât suntem tentați să credem că duce la o mică ascunzătoare secretă a marțienilor sau poate către un alt univers, în întregime, potrivit Science Alert.

Cel puțin imaginea capturată de roverul Curiosity și caracteristica geologică a stâncilor de pe Marte ar părea suficiente pentru a inspira un film science-ficton sau chiar două. Cu toate astea, unii experți au subliniat pe Reddit că imaginea ar putea fi probabil o fractură a stâncilor, care s-ar fi putut produce în urma unui cutremur.

Unul dintre cele mai mari mistere ale timpului nostru: OZN-urile sunt recunoscute în Congresul SUA, pentru prima dată în istorie VIDEO

Să menționăm faptul că recent, pe 4 mai 2022, s-a înregistrat cel mai temut seism pe Marte, însă oamenii de știință încă lucrează să stabilească unde exact s-a produs și ce l-a cauzat.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR