Statistica de cosmar: 42.000 de morti in plus in Romania in a doua jumatate a anului 2020. "In al doilea val, pandemia a invins ratiunea"

Cele mai multe decese de la Al Doilea Razboi Mondial incoace

Excesul de mortalitate versus cifrele oficiale COVID-19 in Romania

Cercetatorul Octavian P. Jurma a publicat zilele trecute pe pagina sa de Facebook o analiza comparativa pe numarul deceselor inregistrate lunar in Romania. Datele evidentiaza ceea ce se numeste in sanatatea publica "mortalitatea in exces", adica numarul total de morti din orice cauza care apar in timpul unei crize (pandemice) prin rapotare la o perioada anterioara in care criza respectiva nu exista.Potrivit datelor oficiale publicate de INS si citate de dl. Jurma, incepand de la jumatatea anului trecut in tara noastra au inceput sa moara mai multi oameni ca in anul precedent, in proportii din ce in ce mai mari, de la o luna la alta.Cresterea a inceput cu 2,5% morti in plus in iunie, apoi a urcat la 10,2% in iulie, la 16,2% in iulie, ajungand in noiembrie la o valoare record de 68,7% decese in exces, inainte de a incepe sa coboare (59,7% in decembrie anul trecut)."Saptamana trecuta au aparut datele INS despre "Miscarea naturala a populatiei" in luna decembrie. Avem acum imaginea completa a anului 2020 din punct de vedere al mortalitatii.Incerc de mai multe zile sa exprim in cuvinte semnificatia acestui grafic si mi se pune un nod in gat si plumb in maini. Bilantul final este de aprope 3 ori mai mare decat prognoza mea pesimista ca vom depasi totalul de 15,000 de decese daca nu vom intra in carantina la finalul lunii octombrie.Cum poti explica sau justifica 42,000 de morti, de ce "nu ne-am putut permite" sa ii salvam? Intrebari la care istoria va da poate raspuns...Indiferent de consecinte, este aproape exclus prin consensul politic validat electoral sa mai avem vreodata carantina in Romania in aceasta pandemie. De aceea, pentru valul urmator care va veni cu certitudine la fel de mare ca cel prin care am trecut, tot ce pot spune acum in concluzie si in perspectiva este:a) Pandemie + Carantina = vieti salvate (mii de vieti salvate)b) Pandemie + Relaxare = vieti pierdute (zeci de mii de vieti pierdute)In primul val ratiunea a invins pandemia, in al doilea pandemia a invins ratiunea.Orice alt comentariu din parte mea este de prisos acum si va invit sa va exprimati si voi opinia", a scris medicul Jurma pe pagina sa de Facebook."In 2020 a avut loc o crestere exploziva a numarului de decese in raport cu 2019, excedentul fiind de peste 36.000. In noiembrie si decembrie 2020 s-au inregistrat unele din cele mai mari valori lunare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace", a spus marti, 16 februarie, Tudorel Andrei, presedintele Institutului National de Statistica in cadrul unei conferinte online.Un alt lucru de semnalat, a mai adaugat seful Statisticii, este ca in noiembrie 2020 s-a inregistrat una dintre cele mai mari diferente dintre numarul de decese si cel al nasterilor din Romania. Numarul deceselor a fost de peste 36.000 iar nasterile au depasit cu putin 16.000. Acesta e un factor foarte important care va duce in scurt timp la diminuarea populatiei rezidente a tarii, a precizat Andrei. Potrivit acestuia, cresterile cele mai mari ale cauzelor care au dus la deces le avem la bolile aparatului respirator. In 2020, acestea s-au dublat fata de 2019. Datele pe Romania trebuie judecate in context european, pentru a nu avea o imagine deformata a ceea ce s-a intamplat in evolutia demografica, a mai spus seful INS. Tarile Uniunii Europene au inregistrat cu 450.000 de decese mai mult in perioada martie-noiembrie 2020, comparativ cu media aceleiasi perioade din 2016-2019, potrivit datelor UE difuzate marti, 16 februarie.Oficiul european pentru statistici (Eurostat) a informat ca datele "ofera o imagine generala a impactului pandemiei de COVID-19 asupra mortalitatii, pentru ca include toate decesele, indiferent de cauza lor". Media de decese la nivelul UE a fost determinata folosind date de la toate tarile-membre, exceptand Irlanda, care nu a oferit informatii in acest sens.Cercetatorul Dani Sandu a publicat o analiza pe marginea cifrelor INS si cum poate fi stabilit daca aceasta mortalitate in exces poate fi atribuita infectiilor cu COVID."Din cei peste 26.000 de morti ce pot fi atribuiti direct sau indirect COVID-19, cifrele oficiale oferite de Guvernul Romaniei atesta faptul ca 11.331 de persoane au murit ca urmare directa a imbolnavirii cu COVID-19 in aceeasi perioada, timp in care peste 470.000 de persoane au fost diagnosticate ca fiind infectate cu SARS-CoV-2. Nu se poate face o distinctie precisa intre victimele directe si cele indirecte pe baza acestor cifre. Insa se poate spune cu certitudine ca macar 15.000 de persoane au decedat ca urmare a infectarii cu acest virus, fara ca aceste morti sa fie atribuite pandemiei. Raportul 60% din mortalitatea excesiva neatribuita bolii este relativ in linie cu estimarile din alte state europene.Prin urmare, Romania a avut cel putin de doua ori mai multe morti datorate COVID-19 decat in datele oficiale. Cel mai probabil, factorul de multiplicare este chiar mai mare, dar este ascuns de faptul ca izolarea fortata a si redus mortalitatea provocata de alte cauze in Romania", se arata in analiza citata. "Cresterea mortalitatii in cohorta de varsta 30-34 de ani este neclara in acest moment. Aceasta grupa de varsta nu este neaparat vulnerabila la COVID-19, deci e posibil ca decesele in exces sa fie cel mult un efect indirect al pandemiei. Mai multe date ar fi necesare pentru a intelege in profunzime. O posibilitate, discutata mai jos in contextul cauzelor, este ca aceasta grupa de varsta este afectata mai mult atat de boli psihice, cat si de boli non-respiratorii asociate COVID-19.In schimb, grupurile de varsta de peste 50 de ani inregistreaza aproape fara exceptie o crestere masiva a deceselor fata de asteptari. Cele mai mari cresteri procentuale sunt la cohortele 50-54 de ani, 65-69 de ani si 70-74 de ani, unde Romania a avut cu 20% mai multe decese decat in anii trecuti, in aceeasi perioada. In termeni de cifre, numai aceste trei cohorte de varsta inregistreaza 11.500 de morti in plus, adica mai mult decat TOATE mortile atribuite in mod oficial pandemiei pana la finalul lunii noiembrie", mai scrie Dani Sandu in analiza citata.