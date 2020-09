Val de sustinere pentru Parintele Calistrat, suspect de COVID-19. Zeci de mii de mesaje au postat oamenii care il urmaresc pe duhovnicul influencer

Zeci de mii de mesaje au curs incontinuu, oamenii facandu-i urari de sanatate si de insanatosire grabnica. Iata cateva dintre mesaje:- Insanatosire grabnica, parinte! Rugaciunile noastre sa va intareasca imunitatea!- Parinte Calistrat, sa va dea Bunul Dumnezeu sanatate multa, ca sunteti un preot cum multi si-ar dori sa fie!! Daca v-ar asculta toata lumea predicile, am fi mult mai buni si mai realisti!! Dzeu sa va binecuvinteze!!!- Sarut mana, dragul meu Parinte! Bunul Dumnezeu sa va binecuvanteze cu multa sanatate! Doamne Ajuta sa ne auzim sanatosi, sunteti hrana sufletului meu, de la dumneavoastra am invatat multe! Doamne ajuta, sanatate deplina!- Multa sanatate, parinte!! Si chiar de aici de la mii de kilometri distanta, cand am putin timp intru pe youtube si caut slujbele si tot ce apartine de biserica crestin ortodoxa. Bunul si inteleptul Dumnezeu sa va dea sanatate multa sa reveniti din nou la slujbe.- Multa sanatate si putere de munca! Va asteptam sa va reluati activitatea. Stilul Dvs, exprimarea imi amintesc de tatal meu plecat demult la Domnul.- Sarut mana, parinte! Sunt Miruna iar langa mine este surioara mea, Ana! Va iubim si va imbratisam si ne rugam sa va faceti bine cat mai repede, sa va ascultam cu drag! Doamne ajuta!- Sanatate, putere, grabnica insanatosire va dorim, preasfintite parinte. Pamantul nostru are nevoie de asa rugatori fierbinti si indrumatori cum sunteti d-stra. Dumnezeu sa va binecuvinteze! Doamne Ajuta!Parintele Calistrat a postat, marti, 1 septembrie, pe pagina sa de Facebook, unde este urmarit de aproape 600.000 de oameni, un nou mesaj in care le multumeste credinciosilor pentru sustinere."Buna dimineata!TOTUL ESTE BINE, NE RUGAM DOMNULUI FARA ZGOMOT, "ZGOMOTUL NU FACE BINE". (Proverb)- In spital nu este voie cu telefonul mobil, deci nu are cine va raspunde, daca sunati.- Sunt foarte bine, vorbim dupa negativarea testului Covid, asta-i protocolul de la Spital.- Deci atentie, distanta, masca, igiena, fa┼Ľa teama fara frica, Dumnezeu este Mare si lucreaza prin oameni stiuti si mai putin stiuti dar cu inima mare.- Tuturor multumire si respect, de la toti iubitorii paginii noastre si de la parintele Calistrat personal.- O zi frumoasa, si o noapte binecuvantata"Printre cei care i-au raspuns la mesaj preotului s-au numarat si persoane care l-au indemnat pe parintele Calistrat sa se trateze cu miere sau ridichie neagra, intrucat ar fi vorba de o banala raceala, iar "COVID este o inventie".Parintele Calistrat de la Vladiceni este recunoscut pentru declaratiile publice controversate, in care el insusi indemna credinciosii sa se pazeasca de virus cu gargara cu apa si sare si "o gura de tuicuta".Citeste si: