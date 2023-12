Atac terorist în Filipine: Cel puțin 3 morți după ce un dispozitiv exploziv a fost detonat în timpul unei liturgii catolice VIDEO

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi alte şapte rănite într-un atac cu bombă comis duminică, 3 decembrie, în timpul unei liturghii catolice în sudul Filipinelor, regiune confruntată cu o insurecţie. Explozia s-a produs în timpul unei liturghii catolice la gimnaziul Universităţii de Stat Mindanao din Marawi, cel mai mare oraş musulman al ţării, a declarat şeful poliţiei regionale, Allan Nobleza.

„Anchetăm pentru a stabili dacă este vorba despre un dispozitiv exploziv improvizat sau o grenadă”, a declarat Nobleza, citat de AFP.

Universitatea de Stat Mindanao a publicat o declaraţie prin care condamnă „actul de violenţă”, suspendând în acelaşi timp cursurile şi desfăşurând mai mult personal de securitate în campus.

„Suntem solidari cu comunitatea noastră creştină şi cu toţi cei afectaţi de această tragedie”, a spus universitatea într-un comunicat.

