Cum arată noul Prinț din Bel Air. Un actor debutant i-a luat locul lui Will Smith VIDEO

Primele imagini din „Bel-Air”, reboot dramatic al sitcomului din anii 1990 „Prinţul din Bel-Air/ The Fresh Prince of Bel-Air” al lui Will Smith, au fost lansate.

Primele trei episoade vor fi lansate pe serviciul de streaming Peacock al NBC, pe 13 februarie, apoi câte un episod, săptămânal.

Protagonist va fi debutantul Jabari Banks. El va interpreta rolul care i-a adus lui Smith celebritatea la începutul anilor 1990.

Noua versiune a fost inspirată de un clip din 2019 realizat de un fan, Morgan Cooper, care a reimaginat comedia ca dramă a zilelor noastre.

Cooper a fost preluat în proiectul produs de Will şi Jada Pinkett Smith prin Westbrook Studios şi de Universal Television.

Acesta este primul rol în televiziune pentru Banks, originar din Philadelphia, oraşul natal al personajului principal din serial şi al lui Smith. Banks a absolvit Universitatea de Arte anul trecut, cântă şi joacă baschet.

Din distribuţie fac parte Adrian Holmes („At That Age”, „V Wars”) în rolul Phillip Banks; Cassandra Freeman („The Enemy Within”, „Atlanta”) - Vivian Banks; Olly Sholotan („Run Hide Fight”, „Evolution of Nate Gibson”) - Carlton Banks; Coco Jones („Let it Shine”, „Vampires vs. The Bronx”) - Hilary Banks; Akira Akbar („We Can Be Heroes”, „Captain Marvel”) - Ashley Banks; Jimmy Akingbola („Most Dangerous Game”, „In The Long Run”) - Geoffrey; Jordan L. Jones („Rel”, „Snowfall”) - Jazz; şi Simone Joy Jones („The Chair”, „What If”) - Lisa.

Serialul „The Fresh Prince of Bel-Air” a avut şase sezoane, difuzate de NBC între 1990 şi 1996, iar Will Smith a interpretat o versiune ficţionalizată a sa.

Ads

Pentru acesta, a primit două nominalizări la Globurile de Aur, iar rolul i-a impulsionat şi cariera de rapper.

Smith a fost apoi pugilistul Muhammed Ali în „Ali”, care i-a adus prima nominalizare la Oscar în 2002, şi protagonistul „The Pursuit of Happyness” (2006), pentru care a fost selectat a doua oară la premiile Academiei americane de film.

Ads