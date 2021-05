Premierul Citu anunta ca Romania vrea sa ia tot "potul" de aprope 30 miliarde euro prin PNRR. "Ministrii trebuie sa lucreze 24 de ore pe zi" VIDEO

"La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre in ce priveste reforma , modul in care PNRR va sustine cresterea economica si reformele. A fost foarte bine primit de Comisia Europeana, ati vazut remarca doamnei Ursula von der Leyen ca Romania face progrese in ceea ce priveste reformele. Am asigurat presedintele Comisiei Europene ca acesta e Guvernul care va sustine reforme. Crestere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit sustinere din partea vicepresedintelui CE. E important ca aceasta componenta PNRR sa fie inclusa in strategia noastra. Are o componenta importanta de imprumuturi PNRR, componenta pe care foarte multe tari nu si-au asumat-o in intregime. Avem capacitatea sa folosim banii. Romania va depune un PNRR cu toata suma 29,2 miliarde euro la Bruxelles", a afirmat Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Executivului.El a facut o trecere in revista si a reformelor pe care le va face Guvernul si pe care le-a prezentat la Bruxelles."Reforma pensiilor va fi facuta in perioada urmatoare si are rolul de a asigura sustenabilitatea pensiilor din Romania. E o reforma fiscala si optimizare a cheltuielilor bugetului in anii urmatori. Aici am spus obiectivul meu clar de a nu introduce si creste taxe. Vedem ca suntem in al doilea an consecutiv fara modificari de taxe si totusi cu venituri la buget mai mari. Reforma salarizarii unde obiectivul este de a avea o corelare intre performanta si venit. Reforma in randul functionarilor publici si de a avea in mod transparent o cariera in dezvoltarea publica. Reforme privind reducerea emisiilor de carbon, trecerea la energia verde, etc. Pentru prima oara Romania prezinta un plan credibil care poate fi aplicat", a mai spus Citu.Acesta a adaugat ca a vorbit cu membrii Cabinetului si toti trebuie sa lucreze 24 de ore pe zi pentru ca PNRR sa fie perfect."In perioada urmatoare, am discutat azi cu ministrii. Toti trebuie sa lucreze 24 de ore pe zi in urmatoarele zile pentru a ne asigura ca totul este perfect in momentul depunerii PNRR. Voi avea intalniri cu doamna Margrethe Vestager", a conchis premierul.