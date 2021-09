Premierul Cîțu, optimist în privința PNRR-ului: ”Suntem pe ultima sută de metri şi mă voi asigura că în această lună este aprobat”

"Lucrurile merg foarte bine. Românii trebuie să ştie că guvernarea merge mai departe. Miniştrii interimari vor prelua proiectele în derulare. Eu am fost implicat din prima zi în ceea ce priveşte PNRR, am fost în discuţii cu Comisia Europeană prin intermediul domnului ministru, direct, suntem pe ultima sută de metri şi mă voi asigura că în această lună este aprobat PNRR-ul", a spus Cîţu.Şeful Guvernului a arătat că, din cauza neînţelegerilor din coaliţie, au fost proiecte de investiţii întârziate, însă după rectificarea bugetară ele merg mai departe."Celelalte proiecte de investiţii au fost întârziate datorită faptului că au fost neînţelegeri în coaliţie şi nu puteam să aprobăm rectificarea bugetară. După ce am aprobat rectificarea bugetară, toate aceste proiecte vor merge mai departe. Tot ce pot să vă spun este că toate reformele incluse în PNRR, şi aici este vorba despre reforma pensiilor, reforma salariilor, reforma administraţiei publice, România educată - deja am început să lucrăm la ea şi vineri vom avea prima hotărâre de Guvern - toate merg mai departe. Nu se opreşte nimic", a mai afirmat premierul.Florin Cîţu a participat la inaugurarea Palatului de Justiţie de la Ploieşti.