Florin Cîțu răspunde valului de critici cu un citat din Margaret Thatcher: „Dacă îţi propui să fii plăcut, ai fi pregătit să faci compromisuri asupra orice, oricând”

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a postat, marţi seară, pe Facebook un citat al fostului premier britanic Margaret Thatcher, conform căruia: "Dacă îţi propui să fii plăcut, ai fi pregătit să faci compromisuri asupra orice, oricând, şi nu ai realiza nimic".

"If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing (Dacă îţi propui să fii plăcut, ai fi pregătit să faci compromisuri asupra orice, oricând, şi nu ai realiza nimic - n.r.)", este citatul postat de Florin Cîţu pe Facebook, cuvintele fiindu-i atribuite lui Margaret Thatcher.

Premierul Florin Cîţu afirma, în 26 mai, că a fost marcat de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton, iar în plan naţional consideră că preşedintele Klaus Iohannis este ”puţin diferit de ceilalţi”. ”Oameni care au avut curaj să facă reforme serioase sunt oameni la care mă uit cu admiraţie”, spunea premierul Florin Cîţu.

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat atunci, la podcast-ul Fain & Simplu cu Mihai Morar, dacă există lideri politici care l-au marcat şi a răspuns: ”Sunt mai mulţi. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton a fost un lider important când eram eu în Statele Unite şi a avut măsuri ok. Multe lucruri nu eram de acord cu el, dar era un lider important şi carismatic. De la noi...consturim lideri politici în România”.

Premierul Florin Cîțu a cedat marți pentru prima oară în fața ziariștilor și a plecat dintr-o conferință de presă după doar trei minute, fiind deranjat de întrebările reporterilor despre opțiunile PNL pentru păstrarea guvernării.

Sub privirile uimite ale celorlalți lideri PNL, aflați în spatele său, Florin Cîțu a spus ”mulțumesc mult de tot, nu putem să discutăm în acest stil” și a plecat pur și simplu din fața ziariștilor. Reporterii aflați la Parlament i-au pus premierului întrebări repetate despre opțiunile politice ale PNL pentru a păstra guvernarea.

Guvernul a venit apoi cu o serie de precizări. „Florin Cîţu a întrerupt declaraţia de presă desfăşurată la Palatul Parlamentului, considerând că afirmaţiile sale nu mai sunt de interes pentru jurnalişti”, a transmis Executivul.

„Premierul nu a fost deranjat de atitudinea reporterilor, nu a fugit de întrebările acestora”, mai indică sursa amintită.

„Facem precizarea că premierul Florin Cîţu a întrerupt declaraţia de presă desfăşurată la Palatul Parlamentului, considerând că afirmaţiile sale nu mai sunt de interes pentru jurnalişti”, arată o informare de presă a Executivului.

Sursa citată mai spune că „premierul nu a fost deranjat de atitudinea reporterilor, nu a fugit de întrebările acestora, arătând ca de fiecare dată deschidere faţă de reprezentanţii mass-media”.