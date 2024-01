Cum pastrezi amintirile? Le pui in banca pentru dragoste!

Un chinez a gasit solutia pentru cei care vor sa pastreze suvenirurile dintr-o relatie departe de casa lor: o banca pentru suveniruri amoroase, unde depoziteaza obiectele care iti amintesc de cel drag.

Dupa ce te-a parasit iubitul sau iubita, cel mai probabil casa o sa ti se para goala. Peste tot gasesti insa o sumedenie de obiecte care iti amintesc de relatia cu persoana draga. Nu vrei sa le arunci, dar parca nici nu le-ai pastra, pentru ca amintirile sunt dureroase. In plus, prezenta suvenirurilor poate duce la dispute cu noua iubire.

In China, o banca speciala vine in ajutorul celor dezamagiti in dragoste, care vor sa pastreze suvenirurile de la fostii parteneri, insa nu in propria casa. "Banca dinozaur pentru dragoste" ofera servicii celor care vor sa scape de suveniruri, arata China Daily.

Proprietarul depozitului de amintiri, Gong Yelong, se mandreste cu rafturile pline de cani, jucarii, carti, scrisori sau portofele, fiecare cu propria poveste. Toate apartin unor clienti care vor sa pastreze aceste obiecte, fara sa isi puna in pericol relatiile actuale, potrivit One India

Pe unul din telefoanele mobile depuse in banca, proprietarul ataseaza un mesaj in care arata ca aparatul folosit pentru comunicarea cu cel drag trebuie schimbat, odata ce ai gasit o noua dragoste.

Cei mai multi clienti semneaza un contract pe un an, taxa pentru pastrarea obiectelor fiind de aproximativ 10 euro pe luna.