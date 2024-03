Nicuşor Dan anunţă că şefa ASSMB va fi înlocuită din funcție. „Oare ce crede cetăţeanul român”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan a declarat joi, 28 martie, că şefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Sivache, va fi înlocuită din funcţie, pentru că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile.

”În primul rând, ca să fiu foarte clar, toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată. Însă, ce poate să creadă un cetăţean normal din România când primarul municipiului Bucureşti de trei ani, votat de 260.000 de oameni, vorbeşte într-una: corupţie, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector, ISC şi nu există niciun fel de control.

Şi vine DNA şi spune că a găsit corupţie de 39.000 de lei sau vine Parchetul şi spune că a găsit corupţie la Braşov, că viceprimarul a dat un spaţiu unui ONG să facă o exproziţie... Oare ce crede cetăţeanul român despre Justiţia din România în această alăturare de fapte”, a spus Nicuşor Dan.

”Acum, concret, despre doamna Oana Sivache, am primit de la avocatul doamnei, că DNA-ul nu s-a învrednicit să trimită oficial, am primit faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile. Am luat act şi facem dispoziţia de înlocuire a ei cu cineva”, a mai spus primarul, precizând că astăzi va fi luată decizia.

Şefa Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Gabriela Sivache, şi managerul interimar de la Spitalul Colţea, Ioan Bogdan Furtună, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DNA.

