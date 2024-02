George Simion, moment de sinceritate: ”Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova”. Ce spune despre candidatura lui Dan Puric

George Simion, liderul AUR, a afirmat că urăşte “acest stat artificial numit Republica Moldova” şi a explicat că ţara vecină nu va intra niciodată în Uniunea Europeană, într-un interviu la Prima TV.

George Simion a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de ce este interzis în Republica Moldova.

“Pentru activitatea mea unionistă. E subiectul săptămânii. Toată lumea ştie. Toată viaţa mea am fost interzis în Republica Moldova. A anunţat premierul, premierul Recean la solicitarea premierului Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, în loc să urmărească obiectivul unionist al naţiunii române, se ocupă să-şi discrediteze adversarii politici. Eu am o interdicţie şi în Ucraina. Nu vorbeşte nimeni despre extremism. Kelemen Hunor are interdicţie în Ucraina, de exemplu, pentru că a făcut aceeaşi greşeală, ca să zic aşa, pentru că a vorbit despre minoritatea maghiară ale cărei drepturi nu sunt respectate, n-a fost lăsat să intre. Eu am vorbit despre masacrul de la Fântâna Albă şi de la Lunca comis în Al Doilea Război Mondial de sovietici, majoritatea ucraineni. Am spus că ar trebui să-şi asume responsabilitatea şi autorităţile de la Kiev şi m-am trezit cu această interdicţie în Republica Moldova. A spus premierul că eram bănuit că destabilizez situaţia”, a afirmat preşedintele AUR.

El a precizat că întotdeauna a fost unionist.

“Eu sunt unionist. Am fost întotdeauna unionist, am fost preşedinte al Acţiunii 2012. Practic, în mod paşnic, în mod democratic, prin voinţa ambelor părţi, noi pledam pentru unirea celor două state româneşti din prezent, deci, pentru desfinţarea statului Republica Moldova, de facto, o creaţie stalinistă. Nu suport şi nu mă împac niciodată cu acest concept de statalism moldovenesc. Am luptat împotriva lui. E un poet basarabean, Andrei Ciurunga, din Cahul, care a scris o poezie care defineşte foarte bine această situaţie: «Nu-s vinovat faţă de ţara mea / Nu-s vinovat c-am îndârjit şacalii / Şi că am strigat cu sufletul durut / Că nu dau un Ceahlău pe toţi Uralii â / Şi că urăsc hotarul de la Prut». Urăsc acest stat artificial numit Republica Moldova, am afirmat-o de nenumărate ori”, a afirmat George Simion.

El a mai fost întrebat dacă nu crede în varianta ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană şi astfel să ne reîntregim în comunitatea europeană.

“Proiectul european are dificultăţile sale în momentul ăsta. Republica Moldova nu va intra niciodată în Uniunea Europeană şi asta nu înseamnă reunificare de facto, înseamnă că suntem precum Germania şi Austria. Ori pe noi românii de pe ambele maluri ale Prutului ne-au despărţit doi criminali ai istorie, doi dictatori, Stalin şi Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov şi cred că soluţia este în actualele tratate internaţionale, în actualele alianţe din care facem parte, o unire paşnică precum au făcut-o germanii. (…) Nu contravine niciunui tratat, atâta timp cât acest lucru se face prin voinţa părţilor. Nu vor domnii de la Chişinău, m-au expulzat, vor să aibă propriul stat, vor să aibă guvern, parlament, preşedinte, vor să aibă propriile graniţe, vor să îi sprijine de la Alexander Soros la Banca Mondială şi la alţi indivizi care ţin Republica Moldova nu pe o orbită românească în momentul ăsta, ci pe o orbită nemţească, pe o orbită care ţine de sferele de influenţe internaţionale. Dar în acest moment, statul Republica Moldova nu are aceste elemente româneşti ale statalităţii sale”, a explicat liderul AUR.

El a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, dacă actorul Dan Puric va fi candidatul AUR la prezidenţiale.

”O să decidă membrii de partid, organizaţiile noastre locale. Dacă va veni şi va convinge o majoritate a partidului nostru, poate fi unul dintre candidaţi. Avem până pe 15 martie uşa deschisă, veniţi, convingeţi organizaţiile noastre, convingeţi partidul AUR, care are 15.000 de membri cotizanţi, că merită să-şi dea votul pentru voi”, a răspuns George Simion.

Întrebat dacă, personal, l-ar vota pe Dan Puric pentru funcţia de preşedinte al României, George Simon a răspuns: ”Da, este unul dintre oamenii cu care împărtăşesc foarte multe valori comune”.

De asemenea, George Simon a fost întrebat dacă, din postura de lider AUR, îşi doreşte să candideze la prezidenţiale.

”Eu nu-mi doresc, eu mai degrabă o funcţie executivă vizez. Vreau ca cele două obiective politice pe care le am, o dată: să-i blochez, să-i încurc, să-i opresc, să nu aibă ei un deceniu de stabilitate. După aceea, să creăm normalitate. Nu ştiu cum se va termina anul. Am 37 de ani, am viitorul în faţă. Vreau să văd ce candidat putem avea care să câştige în faţa candidatului comun PSD-PNL”, a spus Simion.

Întrebat cine va fi candidatul comun susţinut de PSD şi PNL la alegerile prezidenţiale, George Simion a răspuns: ”Ciolacu îşi doreşte mai mult”.

Preşedintele AUR susţine că Mircea Geoană, secretarul general NATO, nu l-a căutat pentru a negocia o candidatură la prezidenţiale, însă îl aşteaptă la discuţii.

”N-a venit să ne caute. Aşteptăm să vedem. Înţelegem că are o carieră în structurile euroatlantice, că nu este activ din punct de vedere politic. Sunt ironic. El este în campanie de un an şi jumătate. Mircea Geoană este un personaj care, dacă-şi doreşte să candideze la prezidenţiale şi vrea sprijinul AUR, îl aşteptăm să vorbim”, a spus George Simion.

Întrebat dacă în 2009 l-a votat pe Mircea Geoană în competiţia cu Traian Băsescu, George Simion a răspuns: ”Nu. Nu am votat în 2009. Am votat şi am regretat în 2004, pe Traian Băsescu”.

George Simion susţine că nu-şi mai aduce aminte dacă a votat la alegerile prezidenţiale din 2009.

”Nu cred. Nu mai ştiu. Nu-mi mai aduc aminte. Ştiu sigur că, în 2004, eram cu iubita mea de atunci, tocmai împlinisem 18 ani şi eram supărat după primul tur: ”Ia uite, n-a câştigat Băsescu!”. Şi până în 2009 deja am apucat să văd faţa lui Traian Băsescu şi nu l-am mai votat. După cum n-am putut vota nici în 2014 în al doilea tur de scrutin având nişte opţiuni care nu erau valabile pentru mine. N-aş fi putut să-l votez pe Victor Ponta, iar Klaus Iohannis a făcut totul în acea campanie pentru valorile mele ca să nu-mi câştige votul şi nu l-am votat”, a rememorat liderul AUR.

Întrebat pe cine a votat în 2019 între Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, George Simion a spus: ”Nu am fost la vot. Nu puteam să votez unul mai prost ca altul”.