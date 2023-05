Nici George Simion nu crede propaganda AUR. Ce spune despre inițiativa care „dă drumul la furtul” de copii: „Eu nu am spus asta” VIDEO

Aflat la o emisiune online, liderul AUR George Simion a recunoscut că inițiativa legislativă împotriva căreia manifestanții săi au ieșit miercuri să protesteze nu „fură” copii, așa cum au susținut manifestanții.

Întrebat de moderator despre scandările protestatarilor cum că „guvernul ia copii de la familii”, George Simion a declarat că „eu nu am spus asta că-i iau”. Acesta a explicat apoi că inițial nu a băgat de seamă proiectul legislativ însă „ne-au trimis foarte mulți părinți sesizări, domle' respingeți proiectul”.

Moderatorul l-a întrebat apoi pe liderul AUR dacă a citit legea, iar acesta din urmă a susținut că „sigur că am citit”, adăugând că intenția legii este nobilă.

„Intenția este nobilă. Domnul Ghinea a pus acest jalon în PNRR, o bază de date cu toți copiii vulnerabili. Familii monoparentale, părinți plecați în diaspora, părinți care au boli cronice sau transmisibile. Dacă ai copil, ți se trece copilul în catalog. Analfabetism pentru părinți. Dar să zicem că dvs aveți diabet. Vreți să fie trecut copilul dvs într-o bază de date unde vine asistentul maternal semestrial sau trimestrial?”, afirmă George Simion. Întrebat totuși care este problema cu vizita asistenților, liderul AUR a afirmat că „statul nu face ce trebuie. Legea n-o să facă nimic, e birocrație. Se creează o nouă agenție foarte bine remunerată”.

Presat de moderator cu privire la scandările protestatarilor și la modul în care statul ar „lua copii de la părinți”, Simion a afirmat răspicat - „păi nu-i ia”.

„Noi am fost sesizați de părinți. Opțiunea noastră politică ca partid este că această lege e inutilă și nu înțelegem graba cu care s-a hotărâ adoptarea ei. Noi astăzi (n.red.:miercuri, 10 mai) am încălcat cu bună știință Regulamentul Camerei Deputaților. Ne-am dus la tribună, am ocupat tribuna. Nu ne dădeau cuvântul, am spus că nu plecăm de aici”, a mai afirmat George Simion.

Dialogul pe această temă are loc în primele zece minute ale emisiunii VIDEO Youtube

Miercuri, 10 mai, a avut loc în fața Parlamentului un protest neautorizat organizat de către AUR, alături de, conform lui George Simion, de fostul deputat PSD Dumitru Coarnă. Manifestanții au scandat împotriva legii care ar duce la „furtul copiilor” iar protestul a degenerat cu violențe la adresa unor parlamentari.

„Firea, să știi - noi nu vindem copii!”, „Nu cedăm, pe copiii îi apărăm!” „Nu aveți dreptul să furați copiii României”, „Nu cedăm, copiii îi apărăm”, au fost unele din scandările manifestanților.

Legea criticată nu are însă nicio prevedere care să confirme aceste susțineri.