Cele mai spectaculoase grădini aristocrate din România, de la Banpotoc, Hunedoara, s-au deschis sâmbătă, 16 martie, cu câteva zile mai devreme decât termenul anunțat. Deschiderea a fost grăbită de faptul că vremea bună a grăbit înflorirea mai multor specii și ar fi fost păcat ca turiștii să piardă acest spectacol.

„Noi aveam programat să deschidem din 21 martie. Dar anul acesta s-a devansat puțin vremea și au înflorit pomii și am fost nevoiți să deschidem puțin mai devreme. Avem și noutăți. Am pus 35.000 de mii de bulbi de lalele, deci de la sfârșitul lunii martie, aprilie și mai, au oamenii ce să vadă. Am făcut un super efort și financiar dar și fizic, că le-am plantat pe fiecare în parte”, a declarat Ramona Morar, administratorul grădinilor, cu câteva zile în urmă.

I Giardini di Zoe reprezintă unul dintre cele mai deosebite proiecte de grădinărit din România, avându-l pe dl. Giovanni Salvatelli ca mentor și suflet al întregului demers. Originar din zona Ancona din regiunea Marche, acest italian a transformat patru hectare de teren într-o adevărată atracție turistică în satul Banpotoc, de pe Valea Mureșului, în județul Hunedoara.

Italianul își dorea doar o casă

Inițial, ideea nu a fost să creeze o grădină de basm. Salvatelli căuta o casă de vânzare în zonă, dar locul l-a fermecat cu energia sa pozitivă. Într-o zi de aprilie din 2003, în timpul primei sale vizite, zona a fost acoperită de zăpadă, iar acest fenomen neașteptat a fost interpretat ca un semn de bun augur.

Cu o pasiune autentică și un spirit de autodidact, Salvatelli a dezvoltat grădina fără ajutor specializat, urmărind fiecare detaliu al procesului de amenajare pe parcursul a 17 ani. Fiecare plantă, fiecare piatră și fiecare element decorativ au fost alese și amplasate cu grijă, reflectând afinitatea sa pentru frumos și artă.

Din 2018 este obiectiv turistic

Grădina, dedicată nepoatei sale Zoe, este un paradis al echilibrului și eleganței. Suprafața de 4 hectare este împodobită cu o varietate de plante, iar amenajarea atentă a fiecărui element contribuie la crearea unei atmosfere magice. Scările și zidurile din travertin, obiectele decorative din fontă și piatra vulcanică aduc un strop de Italia în inima României.

Devenită obiectiv turistic din 2018, grădina își deschide porțile în principal în zilele de sâmbătă și duminică, oferind vizitatorilor ocazia de a se pierde în frumusețea ei într-o atmosferă deosebită. Programul poate varia în timpul săptămânii din cauza lucrărilor de întreținere, dar o vizită la I Giardini di Zoe este întotdeauna o experiență de neuitat. Peste 100.000 de turiști vizitează anual aceste grădini.

I Giardini di Zoe nu este doar o grădină, ci o operă de artă în sine, creată cu pasiune și dăruire de către Giovanni Salvatelli. Cu fiecare element al său meticulos planificat și îngrijit, această grădină aristocrată aduce un strop de magie și eleganță în inima României, invitându-i pe vizitatori să se bucure de frumusețea și armonia ei în fiecare pas.

