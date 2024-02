Billie Eilish a câştigat duminică, la gala premiilor Grammy de la Los Angeles, trofeul pentru "cântecul anului", graţie piesei sale introspective "What Was I Made For?", scrisă pentru coloana sonoră a filmului "Barbie".

Această melodie melancolică este single-ul principal al superproducţiei de vară, în care păpuşa de peroxid trece printr-o criză existenţială şi descoperă misoginismul lumii reale. Acesta i-a permis lui Billie Eilish să învingă alte vedete precum Taylor Swift şi Miley Cyrus şi să câştige acest premiu prestigios, acordat artiştilor care îşi scriu propriile versuri şi îşi compun propria muzică.

Cântăreaţa împarte premiul cu fratele şi partenerul ei artistic de-o viaţă, Finneas O'Connell, care a urcat pe scenă cu ea pentru a aduce gramofonul.

"Îi mulţumesc fratelui meu, cel mai bun prieten din lume, care m-a făcut persoana care sunt astăzi. Şi îi mulţumesc Gretei Gerwig pentru că a făcut cel mai bun film al anului", a spus Billie Eilish în timp ce îşi primea premiul.

În vârstă de 22 de ani, Billie Eilish este deja obişnuită cu onorurile: ea a câştigat deja şapte premii Grammy înainte de duminică şi a dominat acest echivalent al Oscarurilor muzicale din 2020.

Vedeta pop californiana s-a construit în opusul clişeelor hollywoodiene, cu părul său negru intens, adesea presărat cu dungi fluorescente, şi cu hainele sale XXL, despre care afirmă că împiedică hipersexualizarea corpului său.

Muzica ei pune la loc de cinste splina şi cronicile anxietăţii adolescentine.

Diagnosticată la vârsta de 11 ani cu sindromul Tourette, o afecţiune neurologică care o chinuieşte cu ticuri nervoase, cântăreaţa a suferit mai multe episoade de depresie.