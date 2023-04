A murit Harry Belafonte. Celebrul cântăreț și actor american avea 96 de ani

Celebrul cântăreț și actor, Harry Belafonte, a murit la 96 de ani, relatează AFP. Cauza decesului a fost insuficiența cardiacă congestivă, a declarat purtătorul său de cuvânt pentru New York Times.

Pe lângă faptul că a interpretat hituri mondiale precum Day-O (The Banana Boat Song), a câștigat un premiu Tony pentru interpretare și a apărut în numeroase filme, Belafonte și-a petrecut viața luptând pentru o varietate de cauze.

El a finanțat numeroase inițiative din anii 1960 pentru a aduce drepturi civile pentru americanii de culoare; a militat împotriva sărăciei, apartheidului și SIDA în Africa; și a susținut personalități politice de stânga precum Fidel Castro din Cuba și Hugo Chavez din Venezuela.

Belafonte s-a născut în 1927 în clasa muncitoare din Harlem, New York, și și-a petrecut opt ani din copilărie în Jamaica, țara natală a părinților săi săraci. S-a întors la New York pentru a urma liceul, dar s-a luptat cu dislexia și a abandonat școala la începutul adolescenței. A avut slujbe ciudate, lucrând în piețe și în districtul de confecții al orașului, iar apoi s-a înrolat în marina americană la 17 ani, în martie 1944, lucrând ca încărcător de muniții la o bază din New Jersey.

După încheierea războiului, a lucrat ca asistent de portar, dar a aspirat să devină actor după ce a urmărit piesele de teatru de la American Negro Theatre din New York – împreună cu Sidney Poitier, un alt actor aspirant.

#BREAKING Harry Belafonte, pioneering singer, actor and activist, dies at 96: US media pic.twitter.com/TrEzqRCzGw — AFP News Agency (@AFP) April 25, 2023

A urmat cursuri de actorie – printre colegii săi de clasă se numărau Marlon Brando și Walter Matthau – pe care le-a plătit cântând numere de folk, pop și jazz la concertele din cluburile din New York, unde a fost acompaniat de grupuri în care se aflau, printre alții, Miles Davis și Charlie Parker.

Și-a lansat albumul de debut în 1954, o colecție de cântece populare tradiționale. Cel de-al doilea album al său, Belafonte, a fost primul nr. 1 în noul clasament Billboard al albumelor din SUA, în martie 1956, dar succesul său a fost depășit de cel de-al treilea album, Calypso, din anul următor, care conținea cântece din moștenirea sa jamaicană. Acesta a adus pentru prima dată stilul calypso pentru mulți americani și a devenit primul album care s-a vândut în peste un milion de exemplare în SUA.