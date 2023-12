Când s-a născut Iisus Hristos. Savanții spun că nu pe 25 decembrie, ci altădată VIDEO

În Biblie, în Cartea lui Matei, trei înțelepți urmează o stea pe cerul estic, mai întâi la Ierusalim și apoi la Betleem, pentru a-i oferi daruri noului născut Iisus Hristos. Nașterea lui Isus Hristos este comemorată de milioane de creștini, oameni din întreaga lume odată cu Sărbătoarea Crăciunului pe 25 decembrie. Cu toate acestea, majoritatea cercetătorilor sunt de acord că el nu s-a născut în acea zi.

Cercetătorii au speculat că Biserica Romano-Catolică a ales 25 decembrie pentru că se leagă de solstițiul de iarnă și Saturnalia, un festival dedicat zeității romane Saturn, potrivit Live Science.

Originea exactă a atribuirii zilei de 25 decembrie ca dată de naștere a lui Iisus Hristos este neclară. Biblia, în Noul Testament, nu oferă indicii în acest sens. Data de 25 decembrie a fost identificată pentru prima dată ca data nașterii lui Iisus de Sextus Julius Africanus în 221 și mai târziu a devenit data universal acceptată, afirmă Enciclopedia Britanică.

Descoperire arheologică epocală despre Dumnezeu: Este cea mai veche dovadă de pe Pământ VIDEO

O explicație larg răspândită a originii acestei date este că 25 decembrie a fost creștinarea dies solis invicti nati („ziua nașterii soarelui necucerit”), o sărbătoare populară în Imperiul Roman care celebra ca simbol al solstițiului de iarnă, a renașterii soarelui, a terminării iernii și a prevestirii renașterii primăverii și a verii.

Ads

Într-adevăr, după ce 25 decembrie a devenit larg acceptată ca dată a nașterii lui Iisus, scriitorii creștini au făcut frecvent legătura între renașterea soarelui și nașterea Fiului lui Dumnezeu.

Cu toate acestea, nimeni nu știe exact când s-a născut Iisus. Unii savanți cred că el s-a născut între anul 6 î.Hr. și 4 î.Hr., bazată parțial pe povestea biblică a regelui Irod cel Mare.

Fenomenul din adâncuri ce lovește lumea: Substanța ascunsă de milioane de ani evadează dramatic VIDEO

În încercarea de a-l ucide pe Iisus, regele ar fi ordonat moartea tuturor copiilor de sex masculin sub vârsta de 2 ani care locuiau în vecinătatea Betleemului, eveniment cunoscut sub numele de Masacrul Inocenților. Acest lucru s-a întâmplat cu puțin timp înainte de moartea lui Irod, o dată care este încă disputată.

Cu toate acestea, majoritatea savanților, inclusiv Peter Richardson și Amy Marie Fisher în cartea lor „Herod: King of the Jews and Friend of the Romans: Second edition” (2018), urmează data folosită de istoricii romani, care credeau că Irod a murit în 4 î.Hr.

Ads

Dar istoricii nu sunt de acord cu privire la anul real al morții lui Irod și mulți au susținut că pruncuciderea în masă nu este altceva decât o legendă. În cartea sa „Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” (2013), expertul biblic și autor Reza Aslan a scris că masacrul lui Irod a fost „un eveniment pentru care nu există nicio fărâmă de dovezi care să coroboreze în nicio cronică sau istoria vremii fie evreiască, creștină sau romană”.

Un colos necunoscut descoperit la 2.000 de metri adâncime: Este de două ori mai mare decât Burj Khalifa VIDEO FOTO

Alți cercetători au încercat să coreleze „Steaua din Betleem”, care se presupune că a vestit nașterea lui Iisus, cu evenimente astronomice reale pentru a indica anul nașterii lui. De exemplu, într-un articol din 1991 din Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, astronomul Colin Humphreys a propus că legendara stea ar fi de fapt o cometă cu mișcare lentă, pe care observatorii chinezi au înregistrat-o în anul 5 î.Hr. Cu toate acestea, teoria lui Humphreys a fost dezmințită de atunci.

Ads

Luna nașterii lui Iisus Hristos a fost, de asemenea, un punct de dezbatere, o teorie sugerând că Steaua din Betleem ar fi putut fi Venus și Jupiter, reunindu-se pentru a forma o lumină strălucitoare pe cer, un eveniment rar care a avut loc în iunie 2 î.Hr. O altă posibilitate este o conjuncție similară între Saturn și Jupiter, care a avut loc în octombrie 7 î.Hr.

Au existat, de asemenea, speculații că Iisus a fost un copil născut primăvara. Götz sugerează că Iisus s-ar fi putut naște „la sfârșitul primăverii, deoarece sarcinile au început în toamnă, după ce au început recoltele și erau destui bani pentru o sărbătoare”.

Ads