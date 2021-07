Jacob Zuma, fostul presedinte al Africii de Sud, s-a predat politiei in urma unei condamnari la inchisoare cu executare

Cu doar o jumatate de ora inaintea expirarii termenului , un convoi de zece masini a parasit resedinta lui Jacob Zuma din Nkandla, in tinutul Zulu din estul tarii.Fostul presedinte nu a avut nicio aparitie publica miercuri. In cele din urma, stirea a aparut intr-o postare pe Twitter : "Presedintele Zuma a decis sa respecte ordinul de incarcerare. Este in drum spre o unitate de corectie" din provincia Kwazulu-Natal, a declarat fundatia care il reprezinta.De asemenea, politia a confirmat, tot pe Twitter, ca "fostul presedinte al Africii de Sud, domnul Jacob Zuma, a fost plasat in detentie".Jacob Zuma a fost condamnat saptamana trecuta de catre cea mai inalta instanta a tarii. A avut timp la dispozitie pana duminica seara pentru a se preda, in caz contrar politia avand ordin sa il aresteze pana miercuri la miezul noptii.Fostul presedinte, obisnuit cu instantele judecatoresti, a obtinut o re-examinare a sentintei de catre Curtea Constitutionala intr-o noua sedinta, programata pe 12 iulie. De asemenea, el a cerut suspendarea arestarii sale pana atunci, insa decizia urmeaza sa fie pronuntata vineri de catre instanta din Pietermaritzburg.Aceste recursuri au facut sa planeze indoiala in privinta arestarii sale.Adresandu-se miercuri seara la Nkandla sustinatorilor acestui lider politic carismatic, fiul sau Edward Zuma a spus ca pentru a intra pe proprietate autoritatile vor trebui sa "treaca peste cadavrul meu", si a adaugat ca tatal sau este "in cea mai buna forma a sa".Zuma este acuzat ca a jefuit resursele publice in cei noua ani de guvernare (2009-2018).Dupa crearea, in 2018, a unei comisii de ancheta privind coruptia de stat, Jacob Zuma, implicat in vreo patruzeci de spete, a multiplicat manevrele pentru a evita sa depuna marturie, ceea ce a adus la condamnarea sa la inchisoare.Congresul National (ANC) aflat la putere, formatiune politica in randul careia fostul sef de stat are inca sustinatori si care este subminata de lupte interne, a declarat ca nu se va angaja in "ingerinte politice".Ingropat in scandaluri, Jacob Zuma a fost nevoit sa demisioneze din functia de presedinte in 2018.Succesorul sau, Cyril Ramaphosa, care a facut din lupta impotriva coruptiei un cal de bataie, urmeaza sa fie audiat, la randul sau, de comisia anticoruptie.