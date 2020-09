Donald Trump ataca, din nou, votul prin posta. Postarea a fost marcata de Twitter ca posibil inselatoare

Trump, care se afla in urma contracandidatului sau democrat Joe Biden in sondajele de opinie, a continuat sa faca atacuri fara dovezi legate de votul prin posta, potrivit carora acestea ar fi vulnerabile la fraude, in timp ce autoritatile statelor il considera o alternativa la votul in persoana in timpul pandemiei de coronavirus. Expertii in alegeri care au studiat alegerile care au avut loc pe parcursul a zeci de ani afirma ca fraudele sunt rare."Din cauza numarului fara precedent de buletine de vot nesolicitate care vor fi trimise alegatorilor, sau altora, in acest an, rezultatul alegerilor din 3 noiembrie ar putea sa nu fie stabilit cu exactitate niciodata, ceea ce doresc unii. Un alt dezastru al alegerilor ieri. Opriti nebunia buletilor de vot", a scris Trump pe Twitter.In 16 state este nevoie ca alegatorul sa dovedeasca de ce absenteaza de la vot, cum ar fi o boala sau o calatorie. Alte 34 de state permit doar alegatorilor inregistrati sa voteze prin posta. Trump a sustinut, fara dovezi, ca acest din urma sistem este expus la fraude, cu toate ca americanii voteaza de mult timp prin posta.In alegerile din 2016, 1 din 4 voturi au fost prin posta.