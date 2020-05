Politistul din Minneapolis implicat in moartea lui George Floyd a fost arestat

Ziare.

Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica din Minnesota, a declarat ca Derek Chauvin a fost ridicat de autoritatile statului, relateaza DPA, Reuters si AFP."Politistul implicat in moartea dlui Floyd, care a fost identificat in persoana lui Derek Chauvin, a fost plasat in detentie", a declarat el.El este unul dintre cei patru politisti implicati in arestarea afroamericanului George Floyd.Decizia de a-l aresta pe Chauvin a fost luata dupa o a treia noapte de proteste violente din Minneapolis, in urma aparitiei, marti, a unei inregistrari video in care politistul alb poate fi vazut tinand genunchiul pe gatul lui Floyd mai multe minute in timp ce acesta, culcat la pamant, ii spune ca nu poate sa respire.Floyd a murit la scurta vreme dupa aceea.