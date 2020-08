Reactia lui Donald Trump dupa ce Joe Biden a anuntat cine ii va fi vicepresedinte daca va castiga alegerile: "Ea a fost mediocra"

"Am fost mai mult decat surprins, pentru ca ea a fost mediocra. A avut rezultate foarte slabe la primare si asta e un fel de sondaj", a declarat Trump intr-o conferinta de presa.Democratul Joe Biden a ales-o pe senatoarea Kamala Harris pentru functia de vicepresedinte daca va castiga alegerile din SUA. Kamala Harris ar putea deveni prima femeie de culoare si prima femeie vicepresedinte al SUA.In varsta de 55 de ani, Kamala Harris a devenit in 2016 a doua femeie afro-americana aleasa in Senatul American.Ea este senator din partea statului California, iar parintii ei sunt originari din India si Jamaica.Doar doua femei au mai fost nominalizate pentru functia de vicepresedinte, Sarah Palin de republicani in 2008 si Geraldine Ferraro, de democrati in 1984. Niciuna dintre ele nu a ajuns la Casa Alba.Alegerile din SUA sunt programate la 3 noiembrie.