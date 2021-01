Israelul raporteaza cifre record de vaccinari anti COVID: Peste un milion de persoane au primit ambele doze, 10% din populatia tarii

למעלה ממליון איש קיבלו את החיסון השני!



ישראל ממשיכה להוביל את העולם עם 3.7 מליון חיסונים (2.590 מיליון קיבלו מנה ראשונה, ומתוכם למעלה ממיליון קיבלו גם את המנה השניה), ואנחנו פותחים את השבוע עם כ 200,000 מתחסנים ביום.

זו הדרך לנצח את הנגיף! pic.twitter.com/DIUSSkBClu - Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) January 25, 2021

Au inceput vaccinarea adolescentilor

Traficul aerian, suspendat

Un numar de aproape 2,6 milioane de persoane - mai mult de un sfert din populatia tarii - au primit prima doza de vaccin, a anuntat ministrul Edelstein pe Twitter Conform site-ului "Our World in Data", Israelul este liderul mondial ceea ce priveste numarul de persoane vaccinate la 100 de locuitori, urmat de Emiratele Arabe Unite si Marea Britanie.Sambata, Israelul a devenit una dintre primele tari din lume care a inceput vaccinarea adolescentilor impotriva COVID-19.Desi dispune de una dintre cele mai rapide campanii de vaccinare, Israel incearca inca sa reduca numarul infectarilor cu coronavirus, chiar si dupa aproape o luna de lockdown la nivel national.Cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a votat duminica suspendarea traficului aerian international de pasageri , masura luata pentru a preveni intrarea in tara a unor persoane infectate cu variantele mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2 descoperite recent.Masura urmeaza sa intre in vigoare luni la miezul noptii si este valabila pana la sfarsitul lunii ianuarie.Sefa serviciilor de sanatate publica, Sharon Elrai-Price, a declarat insa luni, in timpul unei reuniuni parlamentare, ca masura ar trebui prelungita cu cel putin o luna "pentru a permite inregistrarea de progrese in campania de vaccinare".