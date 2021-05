Atac Hamas asupra Israelului cu 130 de rachete, dupa ce aviatia israeliana a distrus o cladire de zece etaje din Gaza VIDEO

Multiple interceptor missiles fill the sky as 130 rockets launched by Palestinian militant factions target Tel-Aviv and its surroundings. #Israel #Gaza pic.twitter.com/OHwfnOxQSD - Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021

Hamas a indicat ca a lansat atacurile in reactie la distrugerea de catre armata israeliana, in Gaza , a unei cladiri cu 10 etaje, imobil in care se aflau birouri ale unor lideri ai miscarii islamiste armate palestiniene.Cladirea cu zece etaje aflata in centrul orasului Gaza, in care se aflau birouri ale unor oficiali ai Hamas, a fost complet distrusa marti seara in urma unei lovituri aeriene israeliene, relateaza AFP. Constructia situata la malul marii , s-a prabusit dupa ce a fost vizata de un atac aerian, in timp ce aviatia israeliana si-a intensificat atacurile in Fasia Gaza impotriva pozitiilor miscarii Hamas care continua sa lanseze rachete in spre statul evreu."Una dintre cele peste 130 de rachete care tocmai au fost lansate din Gaza spre Tel Aviv si centrul Israelului a lovit un autobuz civil. Intentiile Hamas sunt clare: ucideti civili israelieni. Nu vom sta si vom lasa acest lucru sa se intample", se arata intr-o postare pe Twitter a Fortelor Armate Israeliene. Israelul a anuntat ca isi va "intensifica" atacurile impotriva Hamas , a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP."Incepand de ieri (luni), armata a intreprins sute de atacuri impotriva Hamas si a Jihadului Islamic in Gaza (...) Si ne vom intensifica si mai mult puterea atacurilor", a afirmat Netanyahu intr-o inregistrare video difuzata de serviciile sale, in care a prevenit Hamas ca "va lua o bataie la care nu se asteapta".