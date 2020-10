Rugaciunile la marea moschee din Mecca, reluate dupa sapte luni de pauza. 15.000 de credinciosi pe zi, autorizati pentru pelerinajul musulman

"Cetateni si rezidenti au efectuat in aceasta zi Salat Al-Fajr (rugaciunea din zori) la Marea Moschee din Mecca in timp ce autoritatile incep sa puna in practica a doua faza a reluarii progresive" a micului pelerinaj, a raportat agentia de presa oficiala saudita, SPA.Arabia Saudita a autorizat la inceputul lui octombrie pana la 6.000 de cetateni (sauditi) si rezidenti (straini) in fiecare zi sa participe la Umra, dupa suspendarea temporara a acestuia in martie din cauza pandemiei de COVID-19.Umra este un pelerinaj islamic la Mecca, ce poate fi intreprins in orice moment al anului, spre deosebire de Hajj, care are date specifice conform calendarului lunar islamic.Numarul de credinciosi autorizati sa efectueze micul pelerinaj a fost ridicat duminica la 15.000 pe zi.Un maxim de 40.000 de persoane - pelerini si alti credinciosi - vor fi autorizati sa isi faca rugaciunea in Marea Moschee.Credinciosii venind din strainatate vor fi autorizati cu incepere de la 1 noiembrie, data la care numarul de pelerini pentru Umra va fi ridicat la 20.000. In total, 60.000 de credinciosi vor fi autorizati la locurile sfinte, potrivit Ministerului saudit de Interne.Peste 342.000 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dintre care 5.185 de decese, au fost inregistrate pana in prezent pe teritoriul Arabiei Saudite.Autoritatile saudite au mai decis in martie sa reduca numarul acceptat de pelerini care participa la Hajj, marele pelerinaj musulman de la Mecca.In luna iulie, doar aproximativ 10.000 de credinciosi, rezidenti in Arabia Saudita, au putut sa efectueze marele pelerinaj, in comparatie cu cei 2,5 milioane de participanti din lumea intreaga in 2019.