Peste 100.000 de militari rusi mobilizati de Moscova la frontiera cu Ucraina. "Exista un risc de escaladare"

''Exista un risc de escaladare prin desfasurarea a 100.000 de militari rusi la frontiera cu Ucraina. Este vorba despre desfasurarea cea mai masiva la care am asistat vreodata", a indicat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, la finalul unei reuniuni in sistem de videoconferinta a ministrilor de externe din UE, potrivit textului publicat de serviciile sale.In cursul conferintei de presa organizate dupa reuniune, el s-a referit initial la un numar de 150.000 de militari rusi, fara a oferi detalii despre sursa acestor informatii.Aceasta cifra a fost corectata, fara explicatii, in textul interventiei sale publicata online seara."Este ingrijorator. Nu suntem la adapost de un incident (...) Aceasta consolidare militara trebuie sa inceteze si noi ii cerem Rusiei dezescaladarea'', a insistat Josep Borrell.Ucraina se teme ca Kremlinul nu cauta decat un pretext pentru a o ataca. In cadrul reuniunii, ministrul de externe ucrainean, Dmitro Kuleba, i-a informat pe omologii sai din cele 27 state UE in legatura cu ultimele evolutii de la frontiera ucraineano-rusa.El a anuntat pe contul sau de Twitter ca a propus ''un plan in etape cu privire la maniera de a descuraja Moscova sa continue escaladarea'' violentelor.''Elementul-cheie este pregatirea unei noi serii de sanctiuni sectoriale. Sanctiunile individuale nu mai sunt suficiente'', a declarat seful diplomatiei de la Kiev.Europenii insa au decis o temporizare. ''Nu se merge catre noi sanctiuni economice. Nu este inca ceea ce se contureaza'', a raspuns Josep Borrell. ''Noi am felicitat Ucraina pentru reactiile sale masurate si am sustinut suveranitatea si integritatea teritoriului sau. Uniunea Europeana nu va recunoaste anexarea Crimeei'' de catre Rusia , din 2014, a conchis el.Relatii dintre Rusia si Ucraina continua sa se inrautateasca dupa ce Rusia a expulzat un diplomat ucrainean acuzat ca ar fi obtinut informatii clasificate. In raspuns, Ucraina a expulzat si ea un diplomat rus, fapt ce a dus la o noua escaladare a tensiunilor.De mai multe saptamani, ciocnirile s-au inmultit intre Kiev si separatistii prorusi din Donbass.