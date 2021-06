Imagini la bordul navei britanice in timpul atacului din Marea Neagra. "Daca nu schimbati cursul, deschidem focul!" VIDEO

Imaginile realizate si difuzate de BBC arata o atmosfera extrem de tensionata printre marinarii de pe nava britanica in momentul in care intra se apropie la 12 mile marine de coasta Crimeii. Conflictul a fost declansat deliberat , la "ordine inalte" trimise din Marea Britanie.Ce s-a intamplat a fost ca nava britanica a intrat in apele teritoriale ale Crimeii, pe care le considera ape internationale.De partea cealalta, Rusia a anexat Crimeea , pretinde ca peninsula ii apartine, la fel ca si apele teritoriale aferente.Anexarea Crimeii n-a fost recunoscuta de marea majoritate a comunitatii internationale, prin urmare tarile membre NATO considera ruta aleasa de HMS Defender drept ca apartinand Ucrainei, tara cu care se afla in regim de parteneriat.In momentul in care distrugatorul britanic, plecat din portul Odessa, a depasit linia considerata "rosie" de Rusia, nava a inceput sa fie insotita de un alta distrugator rusesc , la o distanta de cateva sute de metri. Jurnalistii BBC au numarat aproximativ 20 de avioane de lupta care au survolat zona la foarte mica altitudine.Situatia cea mai tensionata a aparut in momentul apropierii la doar cativa metri de distrugatorul britanic a unei ambarcatiuni de la paza de coasta a Rusiei. pitanulCapitanul de pe HMS Defender a inregistrat momentul in care cei de pe vasul rusesc le-au transmis urmatorul mesaj: "Daca nu schimbati cursul, deschidem focul. Credeti-ne!".Sirenele au inceput sa sune pe nava britanica, iar marinarii au fost avertizati ca nu e un exercitiu si ca trebuie sa se pregateasca pentru un eventual conflict armat.In cele din urma, militarii rusi au tras inspre nava britanica dar proiectilele au aterizat, deliberat, la mare distanta de presupusa tinta.