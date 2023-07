Rogozin: Rusia trebuie sa instaleze o baza pe Luna

Rusia ar trebui sa-si fixeze "super scopul" de a construi o mare baza pe Luna, care ar putea fi folosita in realizarea unor "salturi" in stiinta si in scoaterea din impas a programului sau spatial, a afirmat viceprim-ministrul rus Dmitri Rogozin, marti.

Rogozin a numit aceasta sarcina "mare, prestigioasa si politica", adaugand ca industria spatiala a tarii, care a suferit o serie de esecuri costisitoare si jenante, are nevoie urgenta de un stimul real, arata Reuters.

"Este o mare competitie intre tari pentru sectorul spatial, asa ca trebuie sa avem un super scop care poate duce inainte stiinta si industria, care poate permite tarii sa scape din multitudinea de probleme care ne-au tinut captivi pentru ultimii 20 de ani", a spus vicepremierul rus.

Acesta a continuat, intreband "de ce sa nu incercam sa construim o mare statie pe Luna, care ar putea fi o baza pentru viitoare 'salturi' ale stiintei?".

Planurile Rusiei pentru Luna ar putea reflecta tintele Kremlinului, ca urmare a unei serii de esecuri spatiale si vin in conditiile in care si celelalte tari, mai ales China, tintesc Luna. Beijingul planuieste sa duca o misiune pe Luna in 2013, chiar daca are mult de lucru pentru a prinde din urma superputerile Rusia si Statele Unite ale Americii.

Oamenii de stiinta au spus ca Luna ar putea detine rezerve de apa si au sugerat ca aici ar putea exista mai multe tipuri de minerale.

Uniunea Sovietica a fost prima tara care a pus un satelit pe orbita si primul om in spatiu - in anul 1957. Insa Moscova este absenta de mult timp din spatiu, iar programul sau spatial pare a fi in dificultate.

Anul trecut, o misiune rusa a esuat in intoarcerea unor mostre de pe luna martiana Phobos, iar luna trecuta, esecul unei rachete Proton a cauzat pierderi de mai multe milioane de dolari. Agentia spatiala rusa Roskosmos intentioneaza sa duca doua misiuni fara oameni pe Luna, pana in anul 2020,.

"Ne pierdem autoritatea si miliarde de ruble", a avertizat prim-ministrul Dmitri Medvedev, la o intalnire cu oficialii guvernamentali, in luna august.