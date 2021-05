Rusia avertizeaza Israelul: "Moscova nu va mai tolera actiunile Tel Aviv-ului, care pun gaz pe foc"

Ciocnirile violente sunt "extrem de ingrijoratoare" pentru Kremlin, iar Mihail Bogdanov, adjunctul ministrului de Externe al Rusiei a cerut Israelului sa fie mai atente la actiunile pe care le intreprind, in urmatoarele ore, potrivit MSN Numarul in crestere de victime a dus la intensificarea apelurilor din toata lumea, pentru o incetare a focului intre fortele armate ale Israelului si cele ale miscarii Hamas, din Gaza. Cu toate acestea, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ca Israelul nu a facut altceva decat sa se apere si a promis ca actiunea va continua, pentru a descuraja atacurile adverse."Intr-un schimb de opinii cu privire la situatia relatiilor israeliano-palestiniene, inclusiv in Fasia Gaza, partea rusa si-a exprimat ingrijorarea cu privire la escaladarea tensiunilor si a subliniat ca nu este permis sa existe atat de multe victime civile", a comunicat Bogdanov lui Alexander Ben Zvi, ambasadorul Israelului la Moscova.Pe de alta parte, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Rusia este dispusa sa gazduiasca convorbiri intre cele doua parti in conflict si intreprinde "initiative, prin puterile sale", pentru a exista un mijloc de rezolvare a crizei.Rusia nu este singura tara care solicita incetarea violentelor din Israel si Fasia Gaza. Astfel, presedintele Statelor Unite, Joe Biden , l-a sunat pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, spunandu-i acestuia ca se "asteapta la o descaladare semnificativa" din partea Tel Aviv-ului, pentru "incetarea focului".