Creste numarul mortilor in urma prabusirii imobilului din Florida: fiica unui pompier a fost gasita printre ruine

"Am descoperit ieri seara doua noi victime. Una dintre aceste victime este, din pacate, fiica in varsta de 7 ani a unui pompier din orasul Miami", a declarat vineri intr-o conferinta de presa primarul comitatului Miami-Dade, Daniella Levine Cava."Fiecare noapte (dupa prabusire) a fost extrem de dificila pentru toata lumea (...), insa noaptea trecuta a fost diferita. A fost cu adevarat diferit si mai dificil pentru salvatorii nostri", a spus primarul a doua zi dupa o vizita a presedintelui Joe Biden , care a petrecut cateva ore cu echipele de salvare si familiile victimelor.Numarul persoanelor disparute a scazut de la 140 la 128, a anuntat Daniella Levine Cava, in timp anchetatorii au anuntat ca 188 de locuitori ai cladirii sunt in siguranta.Cautarea supravietuitorilor a fost intrerupta cateva ore joi, autoritatile temandu-se ca sectiunile inca in picioare ale cladirii se vor prabusi si ele, inainte de reluarea operatiunilor la sfarsitul dupa-amiezii.Cladirea cu 12 etaje, denumita Champlain Towers South, s-a prabusit pe 24 iunie in jurul orei 01:20 dimineata, provocand una dintre cele mai grave catastrofe urbane din istoria Statelor Unite.