Aviatia globala se confrunta cu cea mai mare criza politica din ultimii ani, dupa deturnarea avionului Ryanair de catre Belarus

Roman Protasevici, in varsta de 26 de ani, un fost redactor-sef al influentei publicatii a opozitiei Nexta, a fost arestat duminica dupa-amiaza, in urma unei aterizari de urgenta pe aeroportuldin Minsk a avionului Ryanair, in urma unei false alerte cu bomba. Partenera acestuia, rusoaica Sofia Sapega, a fost arestata la randul ei.Aeronava, care asigura o legatura din Grecia si Lituania - doua state membre ale Uniunii Europene (UE) - si-a continuat zborul duminica seara, fara Protasevici.Unele companii aeriene europene au inceput imediat sa evite spatiul aerian din Belarus, un coridor cheie intre vestul Europei si Moscova si ruta folosita pentru zborurile pe distante lungi intre vestul Europei si Asia.Datele de urmarire ale Flightradar24 au aratat cel putin un zbor Ryanair care a evitat Belarusul, adaugand sute de mile calatoriei sale, in timp ce operatorul leton airBaltic a anuntat ca a decis sa nu foloseasca spatiul aerian al tarii "pana cand situatia nu va deveni mai clara"."Noi, la fel ca toate companiile aeriene europene, asteptam astazi indrumari de la autoritatile europene si de la NATO ", a declarat directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, pentru postul irlandez de radio Newstalk.Altii/ operatori, inclusiv transportatori chinezi si turci, au continuat sa zboare peste Belarus, care percepe taxe in euro pentru a-si folosi spatiul aerian. Fiecare zbor aduce venituri Minskului echivalente cu aproximativ 500 de dolari, respectiv milioane de dolari in fiecare an, a declarat un oficial din Belarus.Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a anuntat ca a notificat cele 31 de state membre ale sale cu privire la incident, iar o sursa aeriana a declarat ca agentia a recomandat "prudenta" in privinta Belarusului.Expertii in aviatie au declarat ca un sistem de cooperare vechi de zeci de ani se confrunta acum cu un test crucial, din cauza tensiunilor dintre est si vest.Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (OACI) a ONU a declarat ca incidentul ar fi putut incalca un tratat de aviatie de baza: o parte a ordinii internationale create dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial."OACI este puternic ingrijorata de aterizarea fortata a unui zbor Ryanair si a pasagerilor acestuia, care ar putea contraveni Conventiei de la Chicago", a afirmat organizatia duminica.Dar expertii au avertizat ca apelurile unor politicieni occidentali pentru inchiderea directa a spatiului aerian din Belarus vor intampina obstacole dure. Conform regulilor globale ale aviatiei, nici OACI, nici vreo natiune nu pot inchide spatiul aerian al alteia, dar unele tari, precum Statele Unite, au puterea de a le spune propriilor companii aeriene sa nu zboare acolo.Statele Unite au declarat ca au convocat o reuniune a consiliului celor 36 de state al OACI, care are puterea de a investiga orice situatie care impiedica dezvoltarea aviatiei internationale."Pare a fi un abuz brutal al Conventiei (Chicago). Este piraterie", a declarat Kevin Humphreys, fost membru al autoritatii de reglementare a aviatiei irlandeze, despre incidentul din Belarus.Companiile aeriene globale au solicitat o ancheta, sustinuta de Uniunea Europeana."Condamnam cu tarie orice interferenta sau cerinta pentru aterizarea operatiunilor de aviatie civila care este incompatibila cu reglementarile internationale", a afirmat Asociatia Internationala a Transportului Aerian (IATA)."Este necesara o ancheta completa a autoritatilor internationale competente", a spus IATA, care reprezinta aproximativ 280 de companii aeriene. Ryanair nu este membra a acesteia.Nu este clar cum va fi organizata o investigatie.Desi este foarte reglementata la nivel national si sustinuta de reguli armonizate la nivel global pentru a pastra siguranta transporturilor aeriene, aviatiei ii lipseste o autoritate globala care sa evite disputele constante asupra suveranitatii. Desi nu are putere de reglementare, OACI se afla in centrul unui sistem de standarde de siguranta si securitate care functioneaza peste barierele politice, dar necesita un consens care este obtinut adesea lent.Regulile sunt gestionate prin intermediul agentiei cu sediul la Montreal de catre cei 193 de membri ai sai, inclusiv Belarus, iar OACI a fost foarte rar implicata, in mod direct, in chestiuni precum securitatea aeroporturilor.OACI s-a confruntat in anii 1980 cu un val de deturnari de avioane. Pe atunci, problema era daca tarile pot fi sa accepte sa lase aeronavele deturnate sa aterizeze pe solul lor.Humphreys a spus ca va fi pentru prima data in istorie cand agentia va analiza acuzatiile ca una dintre tarile sale membre a fortat un avion sa aterizeze, in ceea ce O'Leary de la Ryanair a numit gestul " o deturnare sponsorizata de stat".Belarusul a declarat luni ca controlorii sai au facut doar "recomandari" pilotilor Ryanair. Rusia a acuzat Occidentul de ipocrizie, citand cazul unui avion prezidential bolivian fortat sa aterizeze in Austria in 2013 sau unui avion de linie din Belarus cobligat sa aterizeze in Ucraina trei ani mai tarziu.In 2013, Bolivia a declarat ca avionul presedintelui Evo Morales a fost deturnat sub suspiciunea ca fostul contractor al agentiei de spionaj americane, Edward Snowden, cautat de Washington pentru divulgarea de detalii secrete ale activitatilor de supraveghere din SUA, s-ar afla la bord.Expertii din aviatie au declarat insa ca libertatile extinse asupra avioanelor civile nu se aplica aeronavelor prezidentiale sau de stat, care au nevoie de permisiuni speciale pentru a intra in spatiul aerian al altei tari.In incidentul din 2016, operatorul aerian national din Belarus, Belavia, a declarat ca a cerut compensatii Ucrainei. Avocatii spun ca orice investigatie sau reclamatie juridica ar trebui, de asemenea, sa treaca printr-o incurcatura de jurisdictii tipice calatoriilor aeriene liberalizate: un avion inregistrat in Polonia , pilotat de un grup irlandez intre natiunile UE Grecia si Lituania, peste Belarus, stat din afara UE.Conform Conventiei de la Chicago din 1944, fiecare tara are suveranitate asupra propriului spatiu aerian, desi tratatul interzice orice utilizare a aviatiei civile care poate pune in pericol siguranta. Insa dreptul de a survola alte tari este cuprins intr-un tratat secundar numit Acordul international de tranzit pentru serviciile aeriene, la care Belarus nu este parte. Un tratat separat, din 1971, care include Belarus, interzice confiscarea aeronavelor sau comunicarea cu buna stiinta a informatiilor false intr-un mod care pune in pericol siguranta aeronavelor.