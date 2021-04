Gloante trimise in plic oamenilor politici, inaintea alegerilor. S-a intamplat in Spania

Amenintari asemnatatoare au fost adresate si unor responsabili politici de stanga, noteaza AFP.Aceste scrisori de amenintare au fost trimise in plina campanie pentru alegerile regionale din 4 mai la Madrid . Isabel Diaz Ayuso este marea favorita a scrutinului."Sistemele de securitate ale Postei din centrul de distributie de la Sant Cugat (Catalonia, nord-est) au detectat un plic adresat presedintei regiunii Madrid si care ar contine doua cartuse", a facut cunoscut guvernul intr-un comunicat.Posta a mai detectat la Vallecas, cartier din sudul Madridului, un alt "plic destinat directiei generale a Garzii Civile si care ar contine patru cartuse", potrivit comunicatului.Politia "investigheaza aceste evenimente" care au fost "condamnate ferm" de guvern."Nici toleranti, nici complici la violenta si la raspandirea urii. Noi, democratii, nu vom tolera asta. Condamnam cu cea mai mare fermitate si cea mai mare repulsie fata de aceste acte", a scris pe Twitter premierul socialist Pedro Sanchez.La sfarsitul saptamanii trecute, ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, liderul partidului Podemos (stanga radicala), Pablo Iglesias, si seful Garzii Civile (jandarmerie), Maria Gamez, au primit scrisori care contineau amenintari cu moartea si gloante de la o pusca de asalt folosita de armata spaniola intre anii 1960 si 1980.Isabel Ayuso a denuntat atunci utilizarea politica de catre stanga a acestor amenintari si a apreciat ca este "circ".Ministrul turismului din guvernul condus de Pedro Sanchez, Reyes Maroto, a primit, de asemenea, luni un plic care continea un "cutit insangerat", dar potrivit media spaniole, o persoana suferind de o boala mintala a fost identificata ca fiind expeditorul.Aceste scrisori de amenintare au electrizat campania pentru regionale in care stanga, la coada in sondaje, a plasat lupta impotriva extremei drepte in centrul scrutinului.Vineri, Pablo Iglesias a parasit o dezbatere la radio atunci cand candidatul formatiunii de extrema-dreapta Vox, Rocio Monasterio, a pus la indoiala autenticitatea amenintarilor.Marti, socialistii au lansat un apel la formarea unui "cordon sanitar" pentru a impiedica Vox sa intre in guvernul regional, in timp ce, potrivit sondajelor, Isabel Diaz Ayuso ar putea avea nevoie de sprijinul acestei formatiuni pentru a putea reconfirmata in functie.