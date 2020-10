Liderul Al-Qaida Abu Muhsin al-Masri a fost ucis in Afganistan. Era unul dintre cei mai cautati teroristi

Egipteanul Abu Muhsin al-Masri, considerat a fi numarul doi al organizatiei Al-Qaida din subcontinentul indian, a fost ucis in provincia Ghazni din centrul Afganistanului, potrivit anuntului facut pe Twitter de Directia Nationala a Securitatii care nu a oferit mai multe detalii despre operatiune si nici despre data la care aceasta a avut loc.Un mandat de arestare pe numele lui Abu Muhsin al-Masri a fost emis de Statele Unite in decembrie 2018, dupa inculparea acestuia pentru acordarea de sprijin si resurse unei organizatii teroriste straine si pentru complot in vederea uciderii unor cetateni americani, conform FBI.Operatiunea a avut loc in timpul negocierilor de pace dintre guvernul afgan si talibani care se desfasoara in Qatar. Aceste negocieri au fost organizate dupa un acord incheiat in februarie anul trecut intre talibani si Statele Unite in cadrul caruia militia islamista afgana s-a angajat sa nu permita prezenta extremistilor pe teritoriul Afganistanului.Faptul ca talibanii aflati la guvernare la acel moment gazduiau Al-Qaida pe teritoriul Afganistanului a constituit motivul invadarii tarii de catre Statele Unite dupa atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 Citeste si: