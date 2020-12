VIDEO Mesajul secretarului general al ONU, Antonio Guterres: "Va fi un an al vindecarii"

"Atat schimbarile climatice, cat si pandemia COVID-19 sunt crize carora li se poate raspunde doar de toti impreuna - ca parte a unei tranzitii spre un viitor incluziv si sustenabil", a spus Guterres in mesajul sau video.Cel mai important obiectiv al ONU pentru 2021 este construirea unei coalitii globale pentru atingerea neutralitatii climatice, cu zero emisii de CO2, pana in 2050, a mai afirmat secretarul general.El i-a indemnat pe oameni sa faca pace nu doar intre ei, ci si cu natura, sa combata schimbarile climatice, sa opreasca raspandirea COVID-19 si sa faca din 2021 un an al vindecarii: "Vindecarea de impactul unui virus mortal. Vindecarea economiilor si societatilor fracturate. Vindecarea divizarilor. Si inceperea vindecarii planetei"."Aceasta trebuie sa fie hotararea noastra de Noul An", a incheiat Guterres, transmitand urarile sale pentru un an 2021 pasnic si fericit.Citeste si: