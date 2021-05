FBI investigheaza activitatea de consultanta derulata de Rudy Giuliani in Romania. Ce vor sa afle anchetatorii

Luna trecuta, agentii FBI au efectuat perchezitii in biroul si apartamentul din New York ale lui Giuliani si au confiscat telefoane si computere, ca parte a anchetei cu privire la eventuala incalcare a legii prin munca lui pentru entitati straine, inclusiv incalcarea Foreign Agents Registration Act (FARA).Giuliani a spus ca niciodata nu a reprezentat un cetatean strain si ca stipuleaza in mod special in contractele sale ca nu va face lobby pentru entitati straine sau ca nu le va reprezenta.In 2018, Rudy Giuliani i-a scris o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care deplangea "excesele" facute de Directia Nationala Anticoruptie si a cerut amnistie pentru cei care au fost condamnati pentru infractiuni de catre acest organism in ultimii ani.Ce nu a mentionat Giuliani in scrisoare a fost ca a trimis-o in numele Freeh Group, firma de consultanta infiintata de Louis Freeh, fost director FBI , care i-a platit fostului primar un onorariu pentru a lucra la proiectul Romania. In 2018, Giuliani a refuzat sa dezvaluie suma si scrisoarea este singurul document al sau legat de Romania care este cunoscut.Gabriel "Puiu" Popoviciu, mogul roman condamnat la sapte ani de inchisoare intr-un caz de frauda imobiliara, l-a angajat pe Freeh in 2016 pentru a analiza dovezile impotriva lui. Freeh Group a gasit "numeroase deficiente de fapt si de drept" in cazul care a dus la condamnarea lui. Un purtator de cuvant al presedintelui Romaniei a declarat, pentru Politico, ca Iohannis nu a raspuns vreodata acelei scrisori.In 2015, Popoviciu l-a angajat si pe Hunter Biden, fiul vicepresedintelui de atunci Joe Biden , pentru a ajuta la oprirea investigatiei privind frauda. Hunter Biden ar fi incetat sa lucreze pentru Popoviciu pana la momentul in care Giuliani a fost implicat, in 2018. Acesta din urma l-a criticat aspru pe Hunter Biden pentru legaturile sale cu entitati straine, inclusiv din Ucraina si China Popoviciu si partenerii sai de afaceri detineau francizele Pizza Hut si KFC si filiale ale unor hoteluri straine in Romania. Controversa are in centru un teren din nordul Bucurestiului care a fost cumparat foarte ieftin si pe care au fost construite cladiri de birouri, un mall, showroom-uri de automobile si chiar noua ambasada a SUA in Romania. Popoviciu, care a locuit la un moment dat in New Jersey, se afla la Londra cand a fost emis mandatul de arestare pe numele sau, in 2017. Curand s-a predat si a facut eforturi pentru a nu fi extradat in Romania.Politico l-a contactat legat de serviciile lui Giuliani. Marti dimineata, el a raspuns: "Nu stiu nimic despre interesele lui in Romania. L-am cunoscut acolo, cand era invitat de un grup privat sa tina un discurs, dar nu am mentinut un contact direct".Giuliani nu a spus prea multe despre munca lui in Romania, cu exceptia unor remarci livrate The Guardian cand a fost intrebat daca scrisoarea era legata de cazul Popoviciu: "De situatia de ansamblu, nu de un caz. Scrisoarea vorbeste de la sine. Restul trebuie sa aflati de la clientul meu". El a declarat pentru Politico in 2018 ca scrisoarea "era bazata pe un raport pe care l-am analizat" si ca Freeh Group ii plateste onorariul.Activitatea lui Giuliani legat de Romania a atras atentia agentilor federali care ancheteaza munca lui in afara SUA. Daca activitatea lui in Romania avea ca scop unic influentarea oficialilor guvernamentali din tara si nu a vizat americanii, atunci nu i-ar fi fost cerut sa o dezvaluie Departamentului de Justitie sub FARA.Un purtator de cuvant al Departamentului de Justitie a refuzat sa comenteze, la fel si Giuliani si Freeh. Un avocat al lui Giuliani a spus intr-un mesaj: "Nu stiu nimic despre asta. Nu avem astfel de informatii".In aceeasi ancheta este vizata si relatia lui Giuliani cu miliardarul ucrainean Dmitri Firtash, pe care guvernul american l-a acuzat ca a incalcat legile anti-coruptie.Ucraina si Romania nu sunt singurele tari in afara SUA unde Giuliani a facut afaceri. El era partener la o firma de avocatura, Bracewell & Giuliani, care avea birouri in Kazakhstan. Firma sa de consultanta a lucrat si cu o companie energetica din Qatar finantata de stat, potrivit The Wall Street Journal, si a semnat un contract pentru a antrena forte de ordine pentru Ministerul de Interne din Bahrain in 2019.